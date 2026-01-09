دونالد ترامپ می‌گوید در سوریه خواهان صلح است

2 ساعت پیش

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴ )، در واکنش به تشدید تنش‌ها در حلب، اظهار داشت که کشورش با کوردها و دولت سوریه روابط خوبی دارد و خواهان توقف فوری جنگ جدید در این منطقه است.

رئیس‌جمهور آمریکا در جلسه‌ای که در کاخ سفید برگزار شد، در پاسخ به خبرنگاران درباره‌ی وضعیت درگیری‌های اخیر حلب، درخواست توقف جنگ را مطرح کرد و گفت: «ما خواهان دیدن صلح هستیم.» او با اشاره به اینکه کوردها و دولت سوریه در طول سال‌ها دشمنان طبیعی یکدیگر بوده‌اند، افزود: «ما با هر دو طرف روابط بسیار خوبی داریم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تأکید کرد که ایالات متحده مایل است شاهد موفقیت سوریه باشد و تاکنون نیز معتقد است که آنها موفق بوده‌اند، اما با ظهور جنگی جدید، خواستار توقف آن است.

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که برای چهار روز متوالی، درگیری‌ها میان نیروهای امنیت داخلی حلب و ارتش عربی سوریه در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه ادامه داشته است.

