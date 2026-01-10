مسئول روابط خودمختار شمال و شرق سوریە بر تضمین حفاظت از کوردهای حلب تأکید کرد

1 ساعت پیش

الهام احمد، مسئول روابط خارجی اداره‌ی خودمختار شمال و شرق سوریه، روز جمعه، ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴ )، اعلام کرد که این اداره به‌منظور حفاظت از جان شهروندان، از انتقال نیروهای خود از شیخ مقصود و اشرفیه به شرق فرات استقبال می‌کند.

او این انتقال را مشروط به تضمین حفاظت داخلی کوردها و بقای شوراهای محلی برای ساکنان این دو منطقه، بر اساس مفاد توافق‌نامه‌ی اول آوریل ۲۰۲۵ (۱۲ فروردین ۱۴۰۴ )، دانست.

الهام احمد در پیامی که در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» منتشر کرد و خطاب به افکار عمومی بود، تأکید کرد که حفظ جان غیرنظامیان در هر دو محله‌ی شیخ مقصود و اشرفیه در اولویت برنامه‌های اداره‌ی متبوعش قرار دارد. وی تصریح کرد: «ما از پیشنهاد نیروهای بین‌المللی میانجی برای انتقال آرام نیروهای مستقر در شیخ مقصود به شرق فرات استقبال می‌کنیم.»

این مقام اداره‌ی خودمختار در ادامه توضیح داد که موافقت آنها مشروط به تضمین وجود حفاظت داخلی کوردها و تداوم فعالیت شورای محلی برای ساکنان هر دو محله است که این امر باید مطابق با بندهای توافق‌نامه‌ی اول آوریل ۲۰۲۵ (۱۲ فروردین ۱۴۰۴ ) صورت گیرد. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که گفت‌وگوهای بین‌المللی برای آرام کردن اوضاع حلب و حفاظت از جمعیت کورد در این منطقه در جریان است.