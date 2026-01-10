ارتش عربی سوریه بیمارستان خالد فجر در حلب را با پهپاد هدف قرار داد
ارتش عربی سوریە سیستم برقرسانی بیمارستان را با پهپاد انتحاری هدف قرار گرفت
دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه، ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴)، گزارش داد که یک پهپاد انتحاری متعلق به ارتش عربی سوریه، ژنراتور برق بیمارستان خالد فجر در محلهی شیخ مقصود شهر حلب را هدف قرار داد. این حمله ۱۱ نفر قربانی بر جای گذاشت که شامل یک کشته و ۱۰ زخمی از میان کارکنان بیمارستان بودند.
در پی این حمله، برق تمامی بخشها، بهویژه واحدهای اورژانس و مراقبتهای ویژه که مستقیماً به برق وابسته هستند، قطع شد.
این نهاد حقوق بشری تأکید کرد که این حمله بخشی از سلسله حملات به نهادهای پزشکی در محلهی شیخ مقصود است که شهروندان غیرنظامی را از حق اولیهی درمان محروم میکند.
دیدبان حقوق بشر سوریه افزود که عصر همین روز، محلهی شیخ مقصود هدف حملات توپخانهای سنگین گروههای مسلح وابسته به دولت سوریه قرار گرفت که به خسارات مادی فراوان به اموال شهروندان و ایجاد ترس شدید در میان کودکان و افراد مسن منجر شد.
بر اساس گزارش این دیدبان، این محله با چندین پهپاد و سلاح سنگین هدف قرار گرفت که برخی از آنها در مناطق پرجمعیت فرود آمدند و خسارات زیادی به منازل مسکونی وارد آوردند و همچنین چندین مکان خدماتی نیز ویران شدند. این نهاد حقوق بشری همچنین اشاره کرد که گلولهباران باعث آوارگی بخشی از ساکنان منطقه به مکانهای امنتر شده است. درگیریها ادامه دارد و ارتش عربی سوریه این محله را تحت محاصره قرار داده است.
دکتر ولات مَعمو، از بیمارستان خالد فجر، اظهار داشت: «هنگامی که ما مشغول درمان بیماران نیازمند بودیم، ناگهان یک پهپاد انتحاری ارتش عربی سوریه به ژنراتور برق بیمارستان ما برخورد کرد که به قطع برق در تمامی بخشها و واحدهای بیمارستان منجر شد؛ همچنین، یک نفر جان خود را از دست داد و ۱۰ نفر دیگر که همگی از کارکنان بیمارستان ما بودند، زخمی شدند.»
وی افزود: «علاوه بر حملهی پهپادی، چندین بار دیگر نیز تأسیسات دولتی، بهویژه بیمارستانها، با تانک و توپ مورد حمله قرار گرفتهاند؛ از این رو، ما درخواست میکنیم که حملات به بیمارستانها متوقف شود و شهروندان غیرنظامی کشته نشوند. همچنین از سازمانهای بینالمللی میخواهیم برای پایان دادن به وضعیت محلههای شیخ مقصود و اشرفیه و حفاظت از مردم این منطقه مداخله کنند.»
ارتش عربی سوریه به دستور احمد شَرَع، به مدت چهار روز است که حملات نظامی خود را علیه دو محلهی کوردی «اشرفیه» و «شیخ مقصود» در حلب آغاز کرده است. ارتش عربی سوریه به شکلی بیرویه، این دو محلهی کوردی را با سلاحهای سنگین و تانک گلولهباران میکند که در نتیجهی آن، حدود ۱۵۰ هزار شهروند ساکن این محلهها آواره شدهاند. تا کنون در پی گلولهبارانهای مداوم ارتش شَرَع، ۲۳ شهروند غیرنظامی جان باخته و بیش از ۹۸ نفر دیگر زخمی شدهاند.