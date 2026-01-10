حکمت هیجری: ما در کنار خواهران و برادران کوردمان میایستیم
رهبر مذهبی دروزیهای سوریە، حملهی محلههای کوردی حلب را محکوم کرد
شیخ حکمت هیجری، رهبر مذهبی دروزهای سوریه، روز جمعه، ۹ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۹ دی ۱۴۰۴ )، با صدور پیامی شدیداللحن، حملات به محلههای کوردی حلب را «اشغالگری وحشیانه» و «نسلکشی» توصیف کرد. او اعلام کرد که آنچه در حال وقوع است، «تلاشی برای تغییر بافت جمعیتی است که توسط گروههای تکفیری اجرا میشود.»
شیخ حکمت هیجری در پیامی که خطاب به افکار عمومی و جامعهی بینالمللی منتشر کرد، اظهار داشت: «ما بهشدت این اشغالگری وحشیانه و مداوم را که توسط ارتش عربی سوریه و گروههای تکفیری وابسته به آنها، علیه خویشاوندان و بیگناهان کورد در مناطق آزادشدهی آنها در حلب و اطراف آن صورت میگیرد، محکوم میکنیم.»
رهبر مذهبی دروزهای سوریه در تشریح وضعیت موجود، افزود که این حملات چیزی جز «تلاشی برای تغییر بافت جمعیتی و انجام نسلکشی (کشتار جمعی) نیست که در میان اقلیتها اجرا میشود.»
در پایان پیام خود، هیجری بر حمایت بیدریغ خود از آرمان کوردها تأکید کرد و گفت: «ما در کنار خواهران و برادران کوردمان میایستیم تا زمانی که تمامی حقوق تاریخی، جغرافیایی و انسانی خود را به دست آورند.»
ارتش عربی سوریه به دستور احمد شَرَع، به مدت چهار روز است که حملات نظامی خود را علیه دو محلهی کوردی «اشرفیه» و «شیخ مقصود» در حلب آغاز کرده است. ارتش عربی سوریه به شکلی بیرویه، این دو محلهی کوردی را با سلاحهای سنگین و تانک گلولهباران میکند که در نتیجهی آن، نزدیک به ۱۵۰ هزار شهروند ساکن این محلهها آواره شدهاند. تاکنون در پی گلولهبارانهای مداوم ارتش شَرَع، بیش از ۲۳ شهروند غیرنظامی جان باخته و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.