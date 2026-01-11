بازگشت ۱۳۰ هزار نفر به عفرین
عضو مؤسسهی خیریهی بارزانی: ٢٥هزار خانوار آواره بە عفرین و روستاهای خود بازگشتهاند
یکی از مسئولان مؤسسهی خیریهی بارزانی ضمن اشاره به بازگشت ۲۵ هزار خانوار به عفرین در پی درگیریهای حلب، از آوارگی ۱۲۰۰ خانوار دیگر در مرکز حلب و تداوم امدادرسانی به آسیبدیدگان خبر داد.
رواج حاجی، عضو هیئت اجرایی مؤسسهی خیریهی بارزانی، روز شنبه، ۱۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴)، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «به دلیل درگیری میان نیروهای امنیت داخلی و ارتش سوریه در محلههای شیخ مقصود و اشرفیه، بیش از ۱۲۰۰ خانوار آواره شده و در پنج نقطه در مرکز حلب اسکان یافتهاند. همزمان، بیش از ۲۵ هزار خانوار، معادل حدود ۱۳۰ هزار نفر، به عفرین و روستاهای خود بازگشتهاند.»
خدماترسانی مؤسسهی خیریهی بارزانی
رواج حاجی در ادامه افزود که مؤسسهی خیریهی بارزانی مراکز تأمین غذا دایر کرده و روزانه غذای گرم برای آوارگان فراهم میکند، به طوری که مشکل تغذیهی آنان برطرف شده است. وی همچنین خاطرنشان کرد که تیمهای درمانی این مؤسسه با سرکشی به آوارگان، خدمات پزشکی و روانشناختی لازم را ارائه میدهند.
فراخوان کمک و تشکر از مردم عفرین
عضو هیئت اجرایی مؤسسهی خیریهی بارزانی اعلام کرد که مردم، شرکتها و سازمانها میتوانند از طریق شماره حسابی که فردا اعلام میشود، در کمکرسانی به مردم حلب و آوارگان مشارکت کنند.
وی در پایان گفت: «به نمایندگی از مؤسسه، از موضع انسانی ساکنان عفرین که درهای خانههایشان را به روی آوارگان گشودند و منازل خود را به پناهگاه آنان تبدیل کردند، سپاسگزاری میکنیم.»