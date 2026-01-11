دیلی سیگنال: دونالد ترامپ به «سندروم عراق» پایان داد
یک وبسایت آمریکایی:دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اقتدار بازدارندگی ایالات متحده را در عراق احیا کرده است
وبسایت تحلیلی «دیلی سیگنال» در گزارشی آورده است که دولت دونالد ترامپ موفق شده است از مرحلهی انفعالی سیاست خارجی آمریکا که به «سندروم عراق» معروف بود، عبور کند.
این اصطلاح بیانگر نوعی فلج سیاسی بود که واشنگتن را فراگرفته و هرگونه مداخلهی نظامی در خارج از مرزها را به عنوان یک ماجراجویی خطرناک و باتلاقی بیانتها ترسیم میکرد. اما اقدامات اخیر ترامپ در ونزوئلا و سایر نقاط جهان، نشانگر تغییری سرنوشتساز در این ذهنیت است که برای دو دهه تصمیمگیریهای سیاسی آمریکا را تحتالشعاع قرار داده بود.
ریشههای تاریخی و پیامدها
بر اساس این گزارش، «سندروم عراق» پیامد شکست جنگ عراق و هزینههای گزاف آن اشغالگری بود که باعث هراس آمریکاییها از هرگونه بهکارگیری قدرت شد. این وضعیت مشابه «سندروم ویتنام» بود که پیشتر باعث عقبنشینی آمریکا از نقش جهانیاش شده بود. گزارش تصریح میکند که این عقبنشینیها در گذشته هزینههای سنگینی داشته و جهان در غیاب رهبری قدرتمند آمریکا، با نسلکشی، اشغالگری و ظهور رژیمهای تندرو مواجه شده است.
در ادامهی مطلب آمده است که چگونه رونالد ریگان در دههی هشتاد بر «سندروم ویتنام» غلبه کرد، اما بحرانهای افغانستان و عراق مجدداً آن انفعال را زنده کردند. این رویکرد در دوران باراک اوباما و جو بایدن نهادینه شد و نتیجهی آن ظهور داعش، جسارت روسیه برای اشغال اوکراین و تحریک طمعورزیهای جهانی چین بود.
دکترین جدید
این گزارش نتیجه میگیرد که «دکترین ترامپ» با اولویت دادن به منافع آمریکا و باز گذاشتن دست دیپلماسی و گزینههای نظامی، به این دوران پایان داده است. حملات به تأسیسات اتمی ایران و تغییرات در ونزوئلا به عنوان نمونههایی از این سیاست ذکر شدهاند که توانسته است بدون ورود به جنگهای بیپایان، شکوه و قدرت بازدارندگی آمریکا را در سطح بینالمللی بازگرداند و پیامی روشن برای مخالفان واشنگتن ارسال کند.