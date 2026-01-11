ناکامی عملیات قاچاق مواد مخدر با بالون در آسمان انبار
تلاش برای قاچاق مواد مخدر از مرز سوریه به داخل عراق خنثی شده است
رئیس کمیتههای امنیتی شورای استان انبار از سرنگونی ۲۱ بالون حامل مواد مخدر خبر داد که قاچاقچیان قصد داشتند از طریق آنها مواد افیونی را از سوریه وارد عراق کنند.
سعد غازی محمدی، رئیس کمیتههای دیدبانی، امنیت و دفاع در شورای استان انبار، اعلام کرد که تلاش برای قاچاق مواد مخدر از مرز سوریه به داخل عراق خنثی شده است.
سعد غازی به رسانههای داخلی عراق گفت: «نیروهای امنیتی عراق موفق شدند ۲۱ بالون پر از مواد مخدر را در آسمان مناطق غربی انبار سرنگون کنند. این محمولهها از سمت سوریه به مقصد عراق ارسال شده بود.»
وی با اشاره به اینکه «بالونهای استفادهشده مجهز به دستگاههای مکانیاب (GPS) بودند»، افزود که این اقدام نشاندهندهی روی آوردن قاچاقچیان به تاکتیکهای جدید پس از ناکامی در عبور از مرزهای زمینی مشترک سوریه و عراق است.
این مقام مسئول توضیح داد که سیستمهای نظارتی عراق نقش کلیدی در خنثیسازی این عملیات داشتند و تأکید کرد: «نیروهای امنیتی برای پایش مرزها و مسدود کردن تمامی گذرگاههای مرزی غیررسمی جهت جلوگیری از نفوذ به خاک عراق، از پهپادها استفاده کردهاند.»