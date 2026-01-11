افشای دلایل کنارهگیری سودانی از رقابت برای کرسی نخستوزیری عراق
عضو ارشد ائتلاف سازندگی و توسعه: سودانی برای حفظ منافع عمومی و حمایت از نوری مالکی کنارهگیری کرده است
قصی محبوبه، از رهبران ائتلاف سازندگی و توسعه، روز یکشنبه، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۱ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگویی مطبوعاتی اعلام کرد که محمد شیاع سودانی با اولویت دادن به پروژهی دولتسازی بر خواستههای شخصی، به نفع نوری مالکی از رقابت برای پست نخستوزیری کنارهگیری کرده است.
این عضو ارشد ائتلاف سازندگی و توسعه در ادامه افزود: «سودانی با هدف پایان بخشیدن به طمعورزیهای فرصتطلبان و شکستن بنبست سیاسی در "چارچوب هماهنگی" برای تعیین نامزد نخستوزیری، تصمیم به کنارهگیری گرفت. چارچوب هماهنگی نیز به ایشان اطلاع داده است که با وی به عنوان یک نامزد انصرافداده تعامل خواهد شد.»
کنارهگیری محمد شیاع سودانی، رئیس ائتلاف سازندگی و توسعه، پس از برگزاری زنجیرهای از نشستهای فشرده میان جریانهای عضو چارچوب هماهنگی صورت گرفته است. هدف از این نشستها، دستیابی به اجماع بر سر یک نامزد واحد برای پست نخستوزیری آیندهی عراق بود.
بر اساس اطلاعات دریافتی، سودانی بهطور رسمی از حق نامزدی خود برای این مقام صرفنظر کرده و این اقدام، مسیر را برای نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، هموار ساخته است. گزارشها حاکی از آن است که اکثریت نیروهای چارچوب هماهنگی با نامزدی مالکی موافقت کردهاند.
شایان ذکر است که ائتلاف سازندگی و توسعه در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۲۵ (۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) توسط محمد شیاع سودانی تأسیس شد. هدف راهبردی و اصلی این ائتلاف، پشتیبانی از تلاشهای سودانی برای تصدی دومین دورهی ریاست هیئت دولت بود. پیش از این، نامهایی همچون نوری مالکی، حیدر عبادی و محمد شیاع سودانی به عنوان شاخصترین گزینههای چارچوب هماهنگی مطرح میشدند.