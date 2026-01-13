ریبال اسد: جنایات در اشرفیه و شیخمقصود فاجعهبار بود؛ همزیستی با این نیروها غیرممکن است
پسرعموی بشار اسد: جنایات اخیر در حلب نشان میدهد زندگی در کنار این نیروها امکانپذیر نیست
ریبال رفعت اسد، رئیس سازمان آزادی و دموکراسی، روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، در برنامهی «باسِی روژ» (بحث روز) شبکهی کوردستان ۲۴ با اجرای ژینو محمد، اظهار داشت: «چند ماه پیش شاهد بودید که نیروهای عربی سوریه چگونه علویها را کشتند و زنان و کودکان را سر بریدند. هیچکس نمیتواند با چنین افرادی زندگی کند، چرا که این اعمال از دایرهی انسانیت خارج است.»
وی افزود: «چگونه میتوان به کسی اعتماد کرد یا با کسی زندگی گذراند که کودکان را بر اساس شناسنامهشان میکشد و مردم را سر میبرد؟ این امر محال است. رفتارهایی مانند پرتاب کردن آن زن از بالای ساختمان و استفاده از الفاظ رکیک، نشانگر خوی و منشی است که این نیروها در زندانها آموختهاند.»
ریبال رفعت همچنین با اشاره به تحولات نظامی گفت: «دولت موقت سعی دارد شکستهای خود در جنوب سوریه را با حمله به حلب پنهان کند. هیچ تصمیمی در داخل سوریه گرفته نمیشود و نیروهای رژیم سابق در جنگ حلب مشارکتی نداشتهاند. حاکمیت سوریه اعتقادی به حقوق اقلیتها و مولفههای مختلف ندارد و صحنههایی که در اشرفیه و شیخمقصود رقم خورد، فاجعهبار و البته قابل پیشبینی بود.»