حزبالله عراق: در برابر آمریکا از جمهوری اسلامی حمایت میکنیم
اعلام آمادگی کتائب حزبالله برای حمایت از ایران
همزمان با افزایش تنشهای منطقهای، دبیرکل کتائب حزبالله عراق بر حمایت همهجانبهی این گروه از جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.
ابوحسین حمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله عراق، طی پیامی اعلام کرد که در صورت بروز هرگونه درگیری داخلی یا خارجی علیه ایران، این گروه آمادهی هر نوع همکاری با جمهوری اسلامی است. وی اظهار داشت: «ایران نمایندهی مقدسات امت اسلامی است و در صورت هرگونه تجاوز یا دشمنی علیه آن، ما دوشادوش آنان در برابر متجاوزان خواهیم ایستاد.»
حمیداوی همچنین با هشدار به کسانی که علیه ایران فعالیت میکنند، افزود: «هر کس بخواهد علیه جمهوری اسلامی جنگافروزی کند، آتشی برمیافروزد که خاموشکردن آن غیرممکن است و بهای سنگینی خواهد پرداخت.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بارها به دولت عراق هشدار داده است که گروههای مسلح باید منحل و خلع سلاح شوند. رئیسجمهور آمریکا تأکید کرده است که این گروهها نباید هیچگونه مشارکتی در دولت آیندهی عراق داشته باشند. با این وجود، گروههای مسلح تاکنون از پذیرش فشارهای آمریکا و تحویل سلاحهای خود امتناع کردهاند.