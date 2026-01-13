جان باختن ۲۱۶ نفر و ناپدید شدن صدها تن در درگیریهای محلههای کوردنشین حلب
در پی درگیریهای شدید میان نیروهای آسایش هسد و ارتش سوریه، صدها نفر کشته و مفقود شدهاند
یک منبع در «هلال احمر کورد» در غرب کوردستان، امروز سهشنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، در گفتوگویی اختصاصی با وبسایت «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که تاکنون کشتهشدن ۲۱۶ نفر در درگیریهای اخیر قطعی شده است. وی افزود که بخشی از جانباختگان، شهروندان غیرنظامی هستند و احتمال افزایش این آمار نیز وجود دارد.
این منبع آگاه تصریح کرد که تیمهای امدادی عملیات جستوجو برای یافتن اجساد را در محلهی اشرفیه به پایان رساندهاند، اما در محلهی شیخ مقصود تنها ۶۰ درصد از عملیات جستوجو انجام شده است و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.
همچنین این منبع افزود: «بعدازظهر امروز سهشنبه، ارتش عربی سوریه به نخستین کاروان آوارگان حلب در عفرین اجازهی بازگشت داد و این افراد اکنون به محلهی اشرفیه رسیدهاند.»
از سوی دیگر، مصطفی شیخو، عضو «سازمان سوریها برای حقیقت و عدالت»، امروز سهشنبه در مصاحبهای با «کوردستان ۲۴» اظهار داشت: «طبق آمارهایی که تا امروز به دست ما رسیده است، ۲۶۰ شهروند غیرنظامی کورد پس از درگیریهای چند روز گذشته در دو محلهی اشرفیه و شیخ مقصود در حلب، ناپدید شدهاند.»
شیخو خاطرنشان کرد که در میان این ۲۶۰ شهروند، ۱۲ زن و ۷ کودک حضور دارند که سرنوشتشان همچنان نامعلوم است. وی تأکید کرد که سازمان متبوعش وضعیت تمام شهروندانی را که از آغاز تنشها و درگیریها تاکنون مفقود شدهاند، پیگیری خواهد کرد.
شایان ذکر است که ارتش عربی سوریه با پشتیبانی گروههای مسلح «ابو عمشه» و «حمزات»، پس از تنشهای هشتم این ماه، از روز دهم ماه جاری با بیش از ۴۰ هزار نیروی مسلح و تسلیحات سنگین به دو محلهی کوردنشین حلب حمله کرد. سرانجام پس از پنج روز درگیری میان نیروهای آسایش هسده و ارتش عربی سوریه، کنترل هر دو محله به دست نیروهای سوری افتاد.