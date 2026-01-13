در دیدار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و کاردار سفارت آمریکا در عراق، بر لزوم تداوم ارسال بودجه و حقوق کارمندان اقلیم از سوی بغداد تأکید شد

1 ساعت پیش

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، امروز سه‌شنبه، ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴)، از جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق استقبال کرد.

در این نشست که با حضور وندی گرین، سرکنسول آمریکا در اقلیم کوردستان برگزار شد، طرفین در خصوص گسترش روابط دوجانبه، وضعیت کلی عراق و مذاکرات جریان‌های سیاسی برای تشکیل کابینه‌ی جدید به گفت‌وگو پرداختند.

دو طرف بر اهمیت احترام به ساختار قانونی و فدرالی اقلیم کوردستان و تأمین حقوق و شایستگی‌های مالی آن هم‌نظر بودند. همچنین بر لزوم تداوم ارسال حقوق حقوق‌بگیران اقلیم توسط دولت فدرال، شامل حقوق ماه‌های یازدهم و دوازدهم سال گذشته، تأکید شد.

کاردار سفارت آمریکا در عراق، ضمن تأکید بر حمایت کشورش از اقلیم و به‌ویژه اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در بخش‌های مختلف، خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان شریک و هم‌پیمانی قدرتمند و مهم برای آمریکا در منطقه محسوب می‌شود.

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان نیز از همکاری و پشتیبانی‌های مداوم ایالات متحده آمریکا قدردانی کرد. بررسی آخرین تحولات و رخدادهای منطقه، از دیگر محورهای مورد بحث در این دیدار بود.

