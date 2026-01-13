نیروهای سوریه دموکراتیک: ارتش عربی سوریه حملات توپخانهای به دیرحافر را آغاز کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد: نیروهای ارتش عربی سوریه، در حال حاضر دیرحافر را مورد حملات توپخانهای قرار میدهد و در شهرک ابوحمام در اطراف شرق دیرالزور به یک پایگاه ما حمله کرد.
امروز سهشنبه ۱۳ ژانویه، نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیهای اعلام کرد که در ساعت ۱۱:۲۵ شب گذشته نیروهای مسلح وابسته به ارتش عربی سوریه در ابوحمام و از طرفی دیگر در سمت رودخانه فرات با استفاده از سلاح تیربار به یکی از پایگاههای آنها حمله کردهاند و حمله هیچ آسیبی به نیروهایشان وارد نکرده است.
نیروهای سوریه دموکراتیک، تاکید کرد که نیروهای آنها فورا به منبع حمله پاسخ دادهاند و تمام اقدامات لازم برای دفاع از پایگاههایشان در منطقه را انجام دادهاند.
نیروهای سوریه دموکراتیک در ادامه توضیح داد که نیروهای ارتش عربی سوریه، حملات توپخانهای به دیرحافر را آغاز کردهاند و تاکنون تلفات و خسارات احتمالی حملات مشخص نشده است.
ب.ن