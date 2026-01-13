بنیاد خیریه بارزانی از احتمال شیوع بیماری بین آوارگان حلب هشدار داد

3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی، اعلام کرد که آوارگان حلب به کمک‌های فوری بهداشتی و روانی نیاز دارند و از احتمال شیوع بیماری بین‌ آنها هشدار داد.

این بنیاد تاکید کرد که سه هزار وعده غذایی خشک برای سه هزار خانواده آواره تامین کرده‌ است.

امروز سه‌شنبه ۱۳ ژانویه، بنیاد خیریه بارزانی، اعلام کرد:امروز هزار و ۵۰۰ وعده غذایی گرم برای آوارگان حلب تامین کرده‌اند و تیم‌های سیار بهداشتی برای ارایه خدمات پزشکی به آوارگان و حمایت از مراکز بهداشتی روستاهای اطراف حلب، وارد اردوگاه‌ها و محل اسکان آنها شده‌اند.

بنیاد خیریه بارزانی تاکید کرد که کودکان آواره حلب از نظر روانی حمایت می‌شوند.

این بنیاد افزود: برای آوارگان برنج، نخود، گوشت، نان، آب، عدس و تشک و لحاف، وسایل آشپزی، لباس، و برای کودکان امکانات تفریحی و سایر نیازمندی‌ها را تامین کرده‌اند.

همچنین توضیح داد که بیش از ۲۲ هزار خانواده که تعداد اعضای آنها به ۱۱۰ هزار نفر می‌رسد به عفرین آواره شده‌اند و این به تامین محل اسکان بیشتر نیاز دارد.

بنیاد خیریه بارزانی از تاثیرات فصل سرما و بارش بر وضعیت سلامت آوارگان هشدار داد، به خصوص بر کودکان و زنان و سالمندان. این در حالی است که مناطق کوهستانی شاهد بارش سنگین برف بوده‌اند.

بنیاد خیریه بارزانی از احتمال شیوع بیماری در بین آوارگان در اثر برودت و سرما هشدار داد و تاکید کرد که وضعیت روانی زنان و کودکان نامساعد است و به کمک فوری نیاز دارند.

ب.ن