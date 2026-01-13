آمریکا نقش پرزیدنت بارزانی در پیشبرد روند سیاسی عراق و آرام کردن اوضاع سوریه را ستود

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – پرزیدنت بارزانی در دیدار با یک هیئت سفارت آمریکا در عراق، تاکید کرد که با هر آنچه در توان دارد برای هماهنگی بین جریان‌های سیاسی و رسیدن به یک نتیجه مطلوب و تشکیل یک دولت فدرال نیرومند در عراق، تلاش می‌کند و دریغ نخواهد کرد.

روز سه‌شنبه ۱۳ ژانویه، پرزیدنت مسعود بارزانی از یک هیئت سفارت آمریکا در عراق به ریاست جاشوا هریس، کاردار سفارت آمریکا در عراق، استقبال کرد.

بر پایه بیانیه بارگاه بارزانی، در این دیدار که خانم گویندلن گرین، سرکنسول آمریکا در اربیل نیز حضور داشت، کاردار سفارت آمریکا در عراق، فرا رسیدن سال نو میلادی را به پرزیدنت بارزانی و مردم کوردستان تبریک گفت و مختصری از روند سیاسی عراق پس از برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان و روابط بین جریان‌های سیاسی عراق و تلاش‌ها برای تشکیل یک دولت فدرال متحد در عراق را به پرزیدنت بارزانی، ارایه کرد.

در بیانیه آمده است که کاردار سفارت آمریکا در عراق، اوضاع منطقه و ناآرامی‌های سوریه را مورد توجه قرار داد و تلاش‌های مستمر پرزیدنت بارزانی برای پیشبرد روند سیاسی در عراق و آرام کردن اوضاع سوریه را ستود.

پرزیدنت بارزانی نیز ضمن خیرمقدم گویی به هیئت مهمان، فرا رسیدن سال نو میلادی را به آنها تبریک گفت و در خصوص اوضاع عراق به هیئت مهمان اطمینان داد که با هر آنچه در توان دارد برای هماهنگی بین نیروهای سیاسی و رسیدن به یک نتیجه مطلوب و تشکیل یک دولت فدرال نیرومند تلاش خواهد کرد و دریغ نخواهد کرد و به تلاش‌های خود برای حل تمامی مسائل و موانع بین نیروهای سیاسی از طرفی و مسائل بین دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال از طرفی دیگر ادامه خواهد داد. پرزیدنت بارزانی در خصوص اوضاع سوریه و چالش‌های منطقه به طور کلی، تاکید کرد که تلاش جدی خواهد کرد تا همه مسائل به نحوی مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو و تفاهم و دوری جستن از خشونت حل شوند. روابط بین اقلیم کوردستان و آمریکا و تلاش‌ها برای تداوم و بهبود آن، از دیگر موضوع‌های مورد گفت‌وگو در این دیدار بود.

ب.ن