20 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که نیروهای ارتش عربی سوریه با استفاده از پهپاد و شلیک توپ، برای دومین بار به سد تشرین حمله کردند.

امروز سه‌شنبه ۱۳ ژانویه، نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیه‌ای اعلام کرد: برای دومین بار، نیروهای ارتش عربی سوریه، با استفاده از پهپاد بمب‌گذاری شده و شلیک توپ به سد تشرین حمله کرده‌ و روستای «أم المرة» در جنوب دیرحافر را مورد حمله موشکی قرار دادند.

نیروهای سوریه دموکراتیک، می‌گوید که تداوم این گونه حملات، تنش و ناآرامی در منطقه را تشدید می‌کند.

در بیانیه آمده است: نیروهای ارتش عربی سوریه، خانه‌های مردم در روستا‌های رسم کروم و امام در شمال شرق دیرحافر را با استفاده از سلاح‌های سنگین هدف گرفته‌اند و دو بار با استفاده از پهپادهای بمب‌گذاری‌شده به منطقه حمله کرده‌اند.

پس از حملات به محله‌های کوردنشین اشرفیه و شیخ مقصود که توسط نیروهای آسایش داخلی مدیریت می‌‌شدند، نیروهای ارتش عربی سوریه به نیروهای سوریه دموکراتیک در مناطق دیگر غرب کوردستان از جمله دیرحافر و سد تشرین و اطرف آن حمله کرده‌اند. نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیه رسمی خود اعلام کرد: به منابع حملات نظامی پاسخ خواهند داد و اقدامات لازم را برای حفاظت از مناطق غرب کوردستان و شهروندان کورد انجام خواهند داد.

ب.ن