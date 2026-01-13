2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – بنیاد خیریه بارزانی، در جدیدترین گزارش خود در خصوص کمک‌رسانی به آوارگان حلب، اعلام کرد که در مدت کمتر از یک هفته حدود ۲۸ هزار خانواده از محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه حلب به عفرین پناه برده‌اند و این همزمان است با موج شدید سرما و بارش برف که در اثر آن سلامت هزاران زن و کودک در معرض خطر قرار می‌گیرد.

روز سه‌شنبه ۱۳ ژانویه، بنیاد خیریه بارزانی – شعبه سوریه، در جدیدترین گزارش خود، جزئیات وضعیت انسانی و کارزارهای کمک‌رسانی به آوارگان استان حلب را ارایه کرد که در نتیجه درگیری‌های نظامی ابتدای ماه میلادی جاری به عفرین پناه بردند.

بر پایه گزارش، درگیری بین نیروهای آسایش داخلی حلب و ارتش عربی سوریه در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه در شهر حلب که در روز ۸ ژانویه آغاز شد، موجب آوارگی بیش از ۲۷ هزار و ۷۵۰ خانواده شده که تعداد اعضای آنها حدود ۱۳۸ هزار و ۷۵۰ نفر برآورد شده است.

آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۹۰٪ آوارگان به شهر عفرین و روستاهای اطراف آن پناه برده‌اند و فقط در دو روز گذشته حدود دو هزار خانواده دیگر منطقه را ترک کرده‌اند.

در گزارش آمده است که تیم‌های بنیاد خیریه بارزانی در عفرین به ارایه کمک‌های اولیه به آوارگان ادامه می‌دهند. بر پایه آمار ثبت شده تا ساعت ۱۰ شب ۱۲ ژانویه، در مجموع ۱۱ هزار و ۴۸۰ نفر از کمک‌های مختلف برخوردار شده‌اند.

کمک‌ها عبارتند از:

توزیع وعده‌های غذایی گرم بین ۹ هزار و ۷۴۶ نفر

تامین نیازمندی‌هایی مانند (پتو، تشک و وسایل خانگی) برای ۶۰۶ نفر

تامین خدمات پزشکی و دارو برای ۳۹۶ بیمار

ارایه مشاوره روانی به ۴۸۰ کودک و تامین لباس برای ۲۵۲ نفر

برنامه امروز بنیاد خیریه بارزانی

بنیاد برای تامین هزار و ۵۰۰ وعده غذایی گرم و توزیع خشکبار بین سه هزار خانواده و روانه کردن پنج تیم پزشکی سیار برنامه‌ریزی کرده است

بازگشت و چالش‌ها

گزارش آغاز بازگشت آوارگان را مورد توجه قرار داده و می‌گوید که در ۱۲ ژانویه اولین کاروان آوارگان متشکل از ۷۵۰ خانواده با همکاری دولت محلی عفرین به حلب باز گشته‌اند. ۲۵۰ خانواده دیگر هم به طور داوطلبانه باز گشته‌اند.

عوامل نگرانی‌های جدی

شرایط امنیتی: ترس و اضطراب آوارگان از احتمال دستگیر شدن و بازخواست آنها توسط نیروهای امنیتی.. عدم ارایه خدمات: ویران شدن زیرساخت‌ها و منازل در محله‌های شیخ مقصود و اشرفیه.

خطرات بهداشتی: آمدن زمستان سخت و بارش برف در مناطق کوهستانی، سلامت کودکان و سالمندان را به خطر می‌اندازد.

کمبود پناهگاه: عفرین به تنهایی از حدود ۱۱۰ هزار نفر میزبانی می‌کند و این فشار بزرگی به این منطقه وارد کرده است و نیاز به تامین پناهگاه‌‌های بیشتر دارد.

نهادهای امدادرسان

بنیاد خیریه بارزانی از امدادرسانان بین‌المللی و داخلی قدردانی کرده است، از جمله:

(Peace Village،KHALSA AID،ZER COMPANY ،Tofin Catholic Church ،Media International School) که در تامین کمک‌ها برای هزاران خانواده مشارکت کرده‌اند. همچنین تاکید می‌کند که ابعاد فاجعه تلاش بیشتر سازمان‌های بشردوستانه را می‌طلبد که در حال حاضر تعداد آنها درعفرین بسیار اندک است.

