موج جدید سرما و بارش برف در اقلیم کوردستان

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – به علت کاهش دما و بارش شدید برف، فردا چهارشنبه در پنج شهر و منطقه اقلیم کوردستان، مدارس و مراکز آموزشی تعطیل خواهند شد.

ادارات آموزش و پرورش شهرها و مناطق کویه، سوران پنجوین، دوکان و تَق‌تَق در اقلیم کوردستان، با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه اعلام کردند که به علت کاهش چشمگیر دمای هوا و بارش شدید برف در این مناطق، فردا چهارشنبه ۱۴ ژانویه، تمامی مدارس و مراکز آموزشی تعطیل خواهند شد.

این در حالی است که موج شدید سرما و بارش برف مناطق مختلف اقلیم کوردستان را در بر گرفته است و پیشبینی می‌شود که بارش در مناطق کوهستانی شدت بیشتری داشته باشد و موجب راه‌بندان و یخ‌زدگی مسیرها شود.

ب.ن