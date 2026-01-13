موج جدید سرما و بارش برف در اقلیم کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – به علت کاهش دما و بارش شدید برف، فردا چهارشنبه در پنج شهر و منطقه اقلیم کوردستان، مدارس و مراکز آموزشی تعطیل خواهند شد.
ادارات آموزش و پرورش شهرها و مناطق کویه، سوران پنجوین، دوکان و تَقتَق در اقلیم کوردستان، با انتشار اطلاعیههای جداگانه اعلام کردند که به علت کاهش چشمگیر دمای هوا و بارش شدید برف در این مناطق، فردا چهارشنبه ۱۴ ژانویه، تمامی مدارس و مراکز آموزشی تعطیل خواهند شد.
این در حالی است که موج شدید سرما و بارش برف مناطق مختلف اقلیم کوردستان را در بر گرفته است و پیشبینی میشود که بارش در مناطق کوهستانی شدت بیشتری داشته باشد و موجب راهبندان و یخزدگی مسیرها شود.
ب.ن