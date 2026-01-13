1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا – سنتکام، به ناآرامی‌های اخیر در حلب واکنش نشان داد و از همه جهات مربوطه خواست که برای حفاظت از شهروندان و زیرساخت کشور، صبوری پیشه کنند و به جای توسل به خشونت با حسن نیت به میز مذاکره برگردند.

سه‌شنبه ۱۳ ژانویه، براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا - سنتکام، درباره اوضاع حلب بیانیه‌ای صادر و در آن تاکید کرد که از نزدیک بر تحولات حلب و مناطق اطراف آن نظارت می‌کنند.

وی افزود: از همه طرف‌ها می‌خواهیم که از توسل به خشونت پرهیز کنند، تا تنش گسترش پیدا نکند و حفاظت از شهروندان و زیرساخت‌های مهم را در اولویت کار خود قرار دهند.

در بیانیه آمده است: اکیدا از جهات مربوطه می‌خواهیم که با حسن نیت به میز مذاکره برگردند و از طریق آن به راه‌حل دیپلماتیک دست یابند.

فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، تاکید کرد که وجود یک سوریه صلح‌جو برای آن کشور و همسایه‌هایش، موجب استقرار آرامش و ثبات بیشتر در خاورمیانه خواهد شد.

همچنین خاطرنشان کرد که ایالات متحده آمریکا و سوریه، برای حفظ صلح و ثبات در سراسر منطقه، منافع مشترک دارند.

ب.ن