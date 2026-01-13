سفیر ایران در سازمان ملل ترامپ را به تلاش برای برهم زدن ثبات سیاسی کشورش متهم کرد

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، می‌گوید برای تصمیم‌گیری سیاسی منتظر دست یافتن به آمار دقیق تعداد کشته‌شدگان اعتراضات ایران است و سفیر ایران در سازمان ملل او را به تلاش برای برهم زدن ثبات سیاسی کشورش متهم کرد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد پیش از آنکه تصمیم‌ سیاسی اتخاذ کند، منتظر دست یافتن به آمار «صحیح و تائید شده» درباره تعداد کشته‌شدگان اعتراضات ایران، خواهد ‌ماند.

ترامپ گفت: اگرچه تعداد کشته‌شدگان قابل توجه به نظر می‌رسد، اما هنوز به طور رسمی تائید نشده ‌است.

در واکنش به اظهارات ترامپ، امیرسعید ایروانی، سفیر ایران در سازمان ملل متحد یادداشت اعتراضی به شورای امنیت ارایه کرد.

ایروانی در این یادداشت، رئیس‌جمهور آمریکا را به تلاش برای برهم زدن ثبات سیاسی کشورش متهم کرد، به طوریکه دامن زدن به خشونت در داخل ایران را تشویق می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا به روزنامه‌نگاران گفت که واشنگتن به زودی گزارش دقیقی از تحولات داخلی ایران را دریافت خواهد کرد و بر مبنای آن اقدام مناسب انجام خواهد داد. ترامپ درباره جزئیات اقدام مورد اشاره، هیچ اطلاعاتی ارایه نکرد.

ب.ن