46 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر رسانه و ارتباطات گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران، اعلام کرد که بارش شدید برف و شرایط نامساعد آب و هوا، امکان تردد از این گذرگاه را محدود کرده و از گردشگران خواست حتی‌المقدور از تردد خودداری کنند.

امروز چهارشنبه ۱۴ ژانویه، دفتر رسانه و ارتباطات گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران با انتشار بیانیه‌ای از گردشگران خواست که به علت بارش شدید برف و نامساعد بودن شرایط آب و هوا، حتی‌المقدور از تردد از این گذرگاه خودداری کنند.

در بیانیه آمده است:«به علت موج شدید بارش برف و ناهموار شدن مسیر‌ها و شرایط نامساعد آب و هوا، حتی‌المقدور از تردد از گذرگاه ما خودداری کنید.»

همچنین تاکید کرد که تیم‌های امدادرسانی برای پاکسازی مسیرها در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند و در صورت عادی شدن شرایط آب و هوا، شهروندان را مطلع خواهند کرد.

گذرگاه بین‌المللی حاجی عمران در مرز بین اقلیم کوردستان و ایران واقع شده است و به طور روزانه تردد گردشگری و مبادلات بازرگانی در آن انجام می‌شود.

این گذرگاه در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته است و هر سال با آمدن فصل زمستان و شدت گرفتن بارش برف، چند بار به طور موقت بسته می‌شود.

ب.ن