گذرگاه بینالمللی حاجی عمران: گردشگران حتیالمقدور از تردد خودداری کنند
اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر رسانه و ارتباطات گذرگاه بینالمللی حاجی عمران، اعلام کرد که بارش شدید برف و شرایط نامساعد آب و هوا، امکان تردد از این گذرگاه را محدود کرده و از گردشگران خواست حتیالمقدور از تردد خودداری کنند.
امروز چهارشنبه ۱۴ ژانویه، دفتر رسانه و ارتباطات گذرگاه بینالمللی حاجی عمران با انتشار بیانیهای از گردشگران خواست که به علت بارش شدید برف و نامساعد بودن شرایط آب و هوا، حتیالمقدور از تردد از این گذرگاه خودداری کنند.
در بیانیه آمده است:«به علت موج شدید بارش برف و ناهموار شدن مسیرها و شرایط نامساعد آب و هوا، حتیالمقدور از تردد از گذرگاه ما خودداری کنید.»
همچنین تاکید کرد که تیمهای امدادرسانی برای پاکسازی مسیرها در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند و در صورت عادی شدن شرایط آب و هوا، شهروندان را مطلع خواهند کرد.
گذرگاه بینالمللی حاجی عمران در مرز بین اقلیم کوردستان و ایران واقع شده است و به طور روزانه تردد گردشگری و مبادلات بازرگانی در آن انجام میشود.
این گذرگاه در یک منطقه کوهستانی قرار گرفته است و هر سال با آمدن فصل زمستان و شدت گرفتن بارش برف، چند بار به طور موقت بسته میشود.
ب.ن