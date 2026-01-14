سخنگوی دولت: سهم اقلیم کوردستان در بودجه عمومی فدرالی عراق ۱۴٪ است

26 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، اعلام کرد که در طول سه سال گذشته حقوق هفت ماه کارکنان اقلیم کوردستان، توسط دولت عراق فدرال پرداخت نشده است و از آن چشم‌پوشی نمی‌کنند. او تاکید کرد که سهم اقلیم کوردستان از بودجه فدرالی ۱۴ درصد است.

امروز چهارشنبه ۱۴ ژانویه، شورای وزیران دولت اقلیم کوردستان به ریاست مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم نشست برگزار کرد و در آن موضوع‌های بودجه و حقوق ماهانه کارکنان اقلیم و توافق سه‌جانبه برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان را بررسی کرد.

پس از این نشست که بیش از دو ساعت به طول انجامید، پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت در یک کنفرانس خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

اختصاص بودجه و پرداخت حقوق به تعویق افتاده کارکنان اقلیم

پیشوا هورامانی، گفت که منتظر تشکیل دولت جدید عراق هستند و با تشکیل آن، دولت اقلیم کوردستان در خصوص بودجه وارد گفت‌وگو می‌شود. «ما بار دیگر با دولت فدرال موضوع حقوق ماهانه اقلیم کوردستان را بررسی نمی‌کنیم، ما درباره بودجه گفت‌وگو می‌کنیم.»

به گفته هورامانی، با در نظر گرفتن آمار سکان، سهم اقلیم کوردستان در بودجه عمومی فدرالی عراق ۱۴٪ است، اما «آنچه تاکنون به اقلیم کوردستان پرداخت شده، بسیار بسیار کمتر از حق قانونی بوده است. شاید برخی خواستار پرداخت کردن حقوق دو ماه باشند، اما در واقع در مدت سه سال گذشته حقوق هفت ماه کارکنان اقلیم کوردستان پرداخت نشده است و این ظلم است.»

سخنگوی دولت گفت:«جناب نخست‌وزیر امروز تاکید کرد که پیش‌نویسی برای گفت‌وگو با دولت عراق درباره قانون جدید بودجه فدرالی، تدوین شود.»

توافق در خصوص نفت کوردستان

۲۲ سپتامبر ۲۰۲۵، بغداد و اربیل و شرکت‌های نفت در خصوص ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کوردستان توافق سه‌جانبه امضا کردند که مهلت آن تا پایان سال ۲۰۲۵ بود.

هورامانی در خصوص احتمال تمدید این توافق، گفت:«توافق بین اقلیم کوردستان و دولت فدرال از آغاز به مدت سه ماه امضا شد، اما به طوریکه اگر در مدت سه ماه مذکور هیچ ملاحظه‌ای درباره آن مطرح نشود، توافق خود به خود تمدید می‌شود.»

او در پاسخ به سئوالی در خصوص قرارداد دولت اقلیم کوردستان با یک شرکت‌ بین‌المللی برای نظارت بر هزینه‌ها و درآمد‌های نفت، گفت:«حدود دو هفته است که این شرکت کار خود را آغاز کرده است و ۹۰ روز مهلت دارد که گزارش نهایی خود را به دولت‌های اقلیم کوردستان و عراق فدرال ارایه دهد.»

حوادث حلب

در چند روز گذشته، ارتش عربی سوریه، به محله‌های کوردنشین حلب (شیخ مقصود و اشرفیه) حمله کرد و در نتیجه آن ده‌ها شهروند کورد شهید و مجروح شدند.

هورامانی در خصوص موضع دولت اقلیم کوردستان در برابر درگیری‌ها، گفت:«جناب نخست‌وزیر در بحبوحه حوادث، موضع خود را اتخاذ و پیام خود را درباره آن موضوع منتشر کرده است. ما از وضعیتی که به وجود آمد، متاثر شدیم.»

سخنگوی دولت، گفت:«خواستار آن شده‌ایم که در سوریه دولتی تشکیل شود که همه جوامع در آن مشارکت داشته باشند. درباره ایجاد تغییرات جمعیتی و اقدام علیه مردم کورد، نگرانی خود را اعلام کرده‌ایم. لازم است که همه طرف‌ها با احساس مسئولیت در برابر اوضاع رفتار کنند و بیش از این شهروندان غیرنظامی و بی‌گناه با شرایطی مانند شرایط دوران رژیم گذشته مواجه نشوند.»

مسائل گمرکی و اصول قانونی

سخنگوی دولت اقلیم کوردستان،‌ در ادامه گفت:«بر اساس ماده ۱۱۰ قانون اساسی عراق، تعامل با مراکز گمرکی از اختیارات دولت فدرال است، اما ماده ۱۱۴ تاکید می‌کند که مدیریت کردن مراکز گمرکی باید به طور مشترک بین دولت فدرال و اقالیم انجام شود.»

او از دولت فدرال انتقاد کرد که به طور یکجانبه «سازمان گمرک» را تاسیس کرده است که این در متن قانون اساسی قید نشده است، و شرایط اقلیم کوردستان را به عنوان یک اقلیم فدرال در نظر نگرفته است.

ب.ن