اعلام اسامی ۱۵ نامزد نهایی برای پست ریاست جمهوری عراق
پارلمان عراق لیست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای تصدی پست ریاست جمهوری را منتشر کرد
ریاست پارلمان عراق امروز چهارشنبه ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، اسامی ۱۵ تن از داوطلبانی را که شرایط قانونی احراز پست ریاست جمهوری را دارا هستند، منتشر کرد.
پیشتر تا تاریخ ۵ ژانویه ۲۰۲۶، حدود ۸۱ نفر رزومهی خود را ارسال کرده بودند که پس از بررسیهای دقیق قانونی و سوءپیشینه، افراد زیر تایید شدند:
۱. شوان حویز فریق نامق
۲. احمد عبدالله توفیق احمد
۳. حسین طه حسن محمد سنجاری
۴. نجمالدین عبدالکریم حمهکریم نصرالله
۵. آسو فریدون علی
۶. سامان علی اسماعیل شالی
۷. صباح صالح سعید
۸. عبدالله محمد علی ظاهر
۹. عبداللطیف محمد جمال رشید شیخ محمد
۱۰. اقبال عبدالله امین حلیوی
۱۱. نزار محمد سعید محمد گنجی
۱۲. سردار عبدالله محمود تایمز
۱۳. فواد محمد حسین بیگی
۱۴. مثنی امین نادر
۱۵. نوزاد هادی مولود
طبق اعلامیهی پارلمان، نامزدهای رد صلاحیت شده میتوانند ظرف سه روز اعتراض کتبی خود را به دادگاه عالی فدرال ارائه دهند.
بر اساس ماده ۷۰ قانون اساسی، انتخاب رئیسجمهور نیازمند حضور دوسوم نمایندگان (۲۱۹ نفر) است. در دور اول، نامزد پیروز باید رأی دوسوم حاضرین را کسب کند. در صورت عدم کسب این نصاب، دو نامزد برتر به دور دوم راه مییابند و فردی که اکثریت آرا را کسب کند، به عنوان رئیسجمهور سوگند یاد خواهد کرد. رئیسجمهور منتخب سپس نامزد فراکسیون بزرگتر را مأمور تشکیل کابینه خواهد کرد.