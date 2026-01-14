دولت عراق در راستای بستن پرونده‌ی آوارگان، هفته‌ی آینده آخرین کاروان شهروندان عراقی ساکن در اردوگاه هول سوریه را به کشور بازمی‌گرداند

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، آخرین گروه از آوارگان عراقی شامل حدود ۶ هزار نفر، در اوایل ماه آینده از اردوگاه هول در غرب کوردستان به عراق منتقل خواهند شد. آمارها نشان می‌دهد جمعیت عراقی‌های ساکن در اردوگاه‌های هول و روژ که تا اواسط سال گذشته ۱۲ هزار و ۶۰۰ نفر بود، تا اوت ۲۰۲۵ به ۶ هزار نفر کاهش یافته است.

این فرآیند که از سال ۲۰۲۱ با هماهنگی نیروهای دموکراتیک سوریه (هسده) آغاز شده، تاکنون منجر به بازگشت بیش از ۱۵ هزار شهروند شده است. با این حال، سرنوشت صدها خانواده‌ی خارجی داعش به دلیل عدم پذیرش کشور‌های متبوعشان همچنان نامشخص است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) پیش‌تر طرحی برای ایجاد مکانیسم هماهنگی جهت حل این معضل ارائه کرده بود.

دستگاه امنیت ملی عراق نیز روز سه‌شنبه ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۳ دی ۱۴۰۴) اعلام کرد که کمیته‌ی عالی رسیدگی به پرونده‌ی هول، ضرب‌الاجل نهایی برای انتقال آخرین گروه عراقی‌ها را تعیین کرده و دستور صدور اسناد هویتی برای تمام بازگشتگان را صادر نموده است.