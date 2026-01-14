منابع امنیتی: نیروهای آمریکایی پایگاه عین‌الاسد را به مقصد سوریه تخلیه کردند

1 ساعت پیش

یک منبع امنیتی تایید کرد که نیروهای ارتش آمریکا و ائتلاف بین‌المللی، پایگاه هوایی عین‌الاسد را به‌طور کامل تخلیه کرده و به سمت خاک سوریه عقب‌نشینی کرده‌اند.

این منبع امنیتی روز چهارشنبه، ۱۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۴ دی ۱۴۰۴)، به «کوردستان ۲۴» اعلام کرد که اکنون تنها شرکت‌های خدماتی در این پایگاه باقی مانده‌اند. عملیات خروج نیروها شب گذشته با استفاده از دو فروند هواپیمای نظامی انجام شد و حدود دو ساعت به طول انجامید.

پیش‌تر در روز چهارشنبه، ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ (۱۰ دی ۱۴۰۴)، سپهبد قیس محمداوی، جانشین فرماندهی عملیات مشترک عراق، اعلام کرده بود که روند خروج نیروهای ائتلاف از پایگاه عین‌الاسد در غرب عراق به مراحل پایانی رسیده و کنترل آن به‌زودی به نیروهای عراقی واگذار خواهد شد. وی تاکید کرده بود که ماموریت ائتلاف بین‌المللی پایان یافته و هیچ نیروی خارجی در فرماندهی عملیات مشترک حضور ندارد.

در گزارش ارائه‌شده پیرامون مبارزه با تروریسم در سال ۲۰۲۵، نیروهای عراقی ۳۷ عملیات امنیتی و ۹۳ حمله‌ی هوایی انجام دادند که منجر به کشته شدن بیش از ۹۰ عضو داعش، از جمله سرکرده‌ای به نام «ابو خدیجه» گردید. افزایش توان اطلاعاتی و انجام بیش از ۹ هزار ساعت پرواز شناسایی توسط نیروی هوایی عراق، جایگزین کاهش حضور نیروهای ائتلاف شده است.