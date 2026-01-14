آمریکا از همه طرفهای سوری خواست که برای آرام شدن اوضاع تلاش کنند
اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت امور خارجه آمریکا به کوردستان۲۴ گفت: بر ضرورت رسیدن به راهحل سیاسی در سوریه تاکید میکنند و از همه طرفها میخواهند که برای آرام شدن اوضاع تلاش کنند.
تامی پیگوت، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، گفت که ضروری است جهات مربوطه تمام تلاش خود را برای ایجاد یک سوریه آرام و با ثبات به کار گیرند، به طوریکه منافع همه جوامع آن حفظ شود، نه اینکه کشور وارد دور جدیدی از خشونت و ناآرامی شود.
صبح امروز پنجشنبه ۱۵ ژانویه، دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه آمریکا به گزارشگر کوردستان۲۴، گفت: سفیر تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، به تلاشها برای پیشبرد گفتوگو بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک، ادامه میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص اوضاع محلههای اشرفیه و شیخ مقصود و حملات ارتش سوریه به نیروهای سوریه دموکراتیک، اظهار داشت که با دقت اوضاع را زیر نظر دارند. واشنگتن تاکید کرد که در این شرایط حساس ضروری است همه طرفها از برخورد مسلحانه دوری کنند و برای رفع مسائل گفتوگو و راه حل سیاسی در پیش گیرند.
ب.ن