نماینده کنگره آمریکا نقش پرزیدنت بارزانی در آرام شدن اوضاع سوریه را ستود

27 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک نماینده کنگره آمریکا، می‌گوید که تماس تلفنی پرزیدنت بارزانی و احمد الشرع، موجب آرام شدن اوضاع سوریه شد. او تاکید کرد که اقلیم کوردستان می‌تواند نمونه‌ای برای غرب کوردستان باشد.

جو ویلسون، نماینده کنگره آمریکا، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: تماس تلفنی بین پرزیدنت مسعود بارزانی و احمد الشرع، رئیس‌جمهور سوریه، بر آرام شدن اوضاع آن کشور تاثیر بسیار ارزشمندی داشت.

او معتقد است که اقلیم کوردستان در عراق، می‌تواند نمونه‌ای خوب برای غرب کوردستان باشد، به طوریکه کوردها در غرب کوردستان در چارچوب دولت سوریه، به نوعی از استقلال دست یابند.

ویلسون، گفت:«دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواستار برقراری ثبات در عراق و منطقه است. ثبات مورد نظر با کمک مارک ساوایا در عراق برقرار می‌شود و کشور حاکمیت خود را خواهد شد.»

اخیرا و پس از حمله ارتش عربی سوریه به دو محله کوردنشین حلب (اشرفیه و شیخ مقصود) احمد الشرع، رئیس‌جمهور آن کشور با پرزیدنت بارزانی تماس تلفنی برقرار کرد.

در این تماس تلفنی، الشرع تاکید کرد که کوردها جامعه‌ای اصیل و اصلی از مردم سوریه هستند و دولت سوریه به تضمین تمام حقوق میهنی، سیاسی و مدنی کوردها، همچون سایر جوامع پایبند خواهد بود.

جو ویلسون، از دوستان مردم کورد در کنگره آمریکا است و بارها بر حمایت خود از اقلیم کوردستان و حقوق کوردها تاکید کرده است.

او معتقد است که عراق اگر نحوه تعامل خود را تغییر دهد فرصتی برای رشد در پیش دارد و ضروری می‌داند که به امنیت اقلیم کوردستان، احترام گذاشته شود.

ب.ن