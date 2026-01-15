2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سازمان ملل متحد از اربیل و بغداد خواست که برای حل اختلافات به خصوص در مورد حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان، راه گفت‌وگو را در پیش گیرند. او همچنین تاکید کرد که اوضاع سوریه موجب نگرانی آنها شده است و لازم می‌دانند درباره جنایات انجام شده علیه مردم غیرنظامی حلب، تحقیق شود.

فرحان حق، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، به کوردستان۲۴ گفت: سازمان ملل سالهاست که با جریان‌های عراقی همکاری می‌کند و به تلاش برای تشویق اربیل و بغداد به گفت‌وگوی بیشتر، ادامه می‌دهد. ما به طور مستمر از اربیل و بغداد خواسته‌ایم که راه گفت‌وگو را در پیش گیرند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، گفت: در پایان سال گذشته، ماموریت برنامه همکاری سازمان ملل در عراق – یونامی به پایان رسید، اما تیم‌های ما در آن کشور به تشویق اربیل و بغداد به انجام دادن گفت‌وگوی بیشتر برای حل اختلافات، ادامه می‌دهند، به خصوص در مورد حقوق ماهانه کارکنان که به گفت‌وگوی بیشتری نیاز دارد، تا همه نگرانی‌ها به شیوه‌ای عادلانه برطرف شوند.

فرحان حق در خصوص اوضاع سوریه، گفت: درگیری در حلب حدود ۱۲۰ هزار نفر را آواره کرد. طبق گزارش‌ها حدود ۳۰ هزار آواره به خانه‌های خود باز گشته‌اند.

وی افزود: تا جایی که ما اطلاع داریم اوضاع در محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود تا حدودی بهبود پیدا کرده است، اما با اینحال هنوز مشکلاتی وجود دارد و باید برطرف شوند، از جمله پاکسازی محله‌ها از مواد منفجره و پسمانده‌های تسلیحاتی درگیری اخیر.

او نگرانی خود را از اینکه برخی گزارش‌ها از آسیب دیدن مناطق مسکونی در اثر درگیری خبر می‌دهند، ابراز داشت و لازم دانست که درباره جنایات انجام شده علیه مردم غیرنظامی، تحقیق شود.

در خصوص وضعیت جوامع مختلف سوریه هم، گفت: به طور مستمر مقامات سوریه را تشویق کرده‌ایم که پس از سقوط رژیم بشار اسد، یک نظام حکمرانی فراگیر تشکیل دهند، زیرا باید مردم سوریه از دولتی برخوردار شوند که احساس کنند به طور عادلانه همه آنها را نمایندگی می‌کند.

فرحان حق با تاکید بر اهمیت مذاکره و گفت‌وگو بین دمشق و نیروهای سوریه دموکراتیک، گفت: از همه طرف‌ها می‌خواهیم که صبوری پیشه کنند، تا اوضاع حلب عادی شود. می‌خواهیم جنگ و خشونت بین جوامع پایان یابد، ما از روندی حمایت می‌کنیم که در آن طرف‌ها از راه گفت‌وگو با یکدیگر تعامل کنند، نه اینکه به خشونت متوسل شوند.

سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، توضیح داد که سوریه از جوامع مختلف تشکیل شده است و همه آنها نیاز دارند که احساس کنند بخشی از آن کشور هستند.

ب.ن