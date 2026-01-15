روسیه از استقرار نیروهای ناتو در گرینلند ابراز نگرانی کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – روسیه اعلام کرد که از ورود نیروهای ناتو به گرینلند، جزیرهای غنی از مواد معدنی در قطب شمال که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تهدید به تصرف آن کرده است، به شدت نگران است.
فرانسه، سوئد، آلمان و نروژ، روز چهارشنبه اعلام کردند که به عنوان بخشی از یک ماموریت شناسایی، پرسنل نظامی را در نوک، پایتخت این جزیره، مستقر خواهند کرد.
این اعلام پس از آن صورت گرفت که نشست بین مقامات آمریکایی، دانمارکی و گرینلندی در واشنگتن نتوانست مانع جاهطلبی ترامپ برای تصرف این جزیره شود.
ترامپ استدلال میکند که گرینلند برای امنیت ایالات متحده حیاتی است و اگر واشنگتن آن را تصرف نکند، "چین یا روسیه آن را تصرف خواهند کرد."
سفارت روسیه در بلژیک، محل استقرار ناتو، در بیانیهای که اواخر چهارشنبه منتشر شد، گفت:"وضعیت در عرضهای جغرافیایی بالا برای ما بسیار نگرانکننده است."
این سفارت افزود که ناتو "به بهانه دروغین تهدید فزاینده از سوی مسکو و پکن، حضور نظامی خود را در آنجا تقویت میکند."
نه وزارت امور خارجه روسیه و نه کرملین، که اظهاراتشان وزن بیشتری نسبت به سفارتخانههای آن کشور دارد، در مورد استقرار پرسنل نظامی اظهار نظر نکردهاند.
هم ناتو و هم روسیه در سالهای اخیر حضور نظامی خود را در قطب شمال افزایش دادهاند، زیرا ذوب شدن یخهای دریا، منطقه را برای فعالیتهای کشتیرانی و معدنی بینالمللی مهیا میکند.
اظهارات ترامپ فشار بیسابقهای را بر ناتو، پیمانی که از زمان جنگ جهانی دوم سنگ بنای امنیت غرب بوده است، وارد کرده است.
سفارت روسیه اعلام کرد که اختلافات داخلی در این پیمان بر سر گرینلند، توانایی آن را برای دستیابی به توافقات «به طور فزایندهای غیرقابل پیشبینی» میکند.
ایافپی/ب.ن