58 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه بارزانی، در مراسم افتتاح یک نانوایی در اردوگاه آوارگان شیخان، اعلام کرد که وظیفه آن بنیاد خدمت به آوارگان است و از انجام هر کاری که در توان آنها باشد، دریغ نخواهند کرد.

پنجشنبه ۱۵ ژانویه، رئیس بنیاد خیریه بارزانی، به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت: با کاهش میزان کمک‌های سازمان‌های بین‌المللی، وضعیت معیشتی آوارگان در اردوگاه‌های اقلیم کوردستان دشوار شده است. ما به عنوان بنیاد خیریه بارزانی، وظیفه خود می‌دانیم که با هر آنچه در توان داریم به آنها خدمت کنیم.

موسی احمد در ادامه گفت: دولت عراق، به خصوص وزارت مهاجرت نسبت به آوارگان سهل‌انگاری می‌کند، در حالیکه بیشتر آنها شهروند عراق هستند. این وظیفه ما را دشوارتر کرده است. امروز در اینجا این نانوایی را افتتاح می‌کنیم که خدمت بزرگی به ساکنان اردوگاه است. از طرفی تعدادی از جوانان در آن مشغول به کار می‌شوند و از طرفی دیگر برای ساکنان اردوگاه نان تامین می‌شود.

رئیس بنیاد خیریه بارزانی، تاکید کرد:«این نانوایی، برای خانواده‌های نیازمند، به طور رایگان نان تامین می‌کند. از اینجا از مردم خیّر می‌خواهم که با ما در تامین آرد برای این نانوایی همکاری کنند، تا بتواند به کار خود ادامه دهد.»

موسی احمد، گفت: وزارت مهاجرت عراق و وزارتخانه‌های مربوطه، چنانچه لازم است به آوارگان کمک نمی‌کنند و می‌توانم بگویم که بسیار سهل‌انگار هستند؛ برای مثال در سال گذشته باید ۱۲ بار بین آوارگان خوراک توزیع می‌شد، اما فقط چهار بار توزیع شده است، در حالیکه بودجه آن برای وزارتخانه تامین شده است. علاوه بر این بیش از ۶۰۰ هزار آواره در خارج از اردوگاه‌ها در اقلیم کوردستان زندگی می‌کنند و دولت عراق هیچ کمکی به آنها نمی‌کند.

رئیس بنیاد خیریه بارزانی، توضیح داد: حتی با آمدن فصل زمستان، دولت عراق برای ساکنان اردوگاه‌ها سوخت تامین نکرده است. ما شکایات و انتقادات خود را در این خصوص به رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر عراق، اعلام کرده‌ایم، اما تاکنون هیچ پاسخی نگرفته‌ایم.

ب.ن