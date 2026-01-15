گذرنامهی عراق همچنان در میان ضعیفترینها است
گذرنامهی عراقی در انتهای لیست گذرنامههای جهانی و عربی قرار دارد
بر اساس جدیدترین رتبهبندی سال ۲۰۲۶، گذرنامهی عراق همچنان در انتهای لیست گذرنامههای جهانی و عربی قرار دارد و در سطح کشورهای عربی رتبهی بیستم را به خود اختصاص داده است.
طبق شاخص گذرنامهی هِنلی (Henley Passport Index) برای سال ۲۰۲۶، تفاوت فاحشی در سطح آزادی سفر میان کشورهای عربی مشاهده میشود. دادهها حاکی از آن است که گذرنامهی عراق از نظر آزادی جابهجایی و سفر، یکی از ضعیفترین گذرنامهها بوده و در جایگاه ۲۰ کشورهای عربی قرار گرفته است؛ جایگاهی که تنها یک پله بالاتر از گذرنامهی سوریه (رتبهی ۲۱ و آخر لیست) میباشد.
رتبهبندی کشورهای عربی
بر اساس این گزارش، کشورهای حاشیهی خلیج فارس قدرتمندترین گذرنامههای عربی را در اختیار دارند:
۱. امارات متحدهی عربی (رتبهی اول)
۲. قطر (رتبهی دوم)
۳. کویت (رتبهی سوم)
۴. عربستان سعودی (رتبهی چهارم)
۵. بحرین (رتبهی پنجم)
۶. پادشاهی عمان (رتبهی ششم)
پس از کشورهای حوزهی خلیج فارس، کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه قرار میگیرند. مراکش در رتبهی هفتم، تونس هشتم، موریتانی نهم، الجزایر دهم، اردن یازدهم، مصر دوازدهم، جیبوتی سیزدهم و لبنان در رتبهی چهاردهم جای گرفتهاند.
در بخش انتهایی لیست و در میان ضعیفترین گذرنامهها، سودان در رتبهی ۱۵، لیبی ۱۶، فلسطین ۱۷، سومالی ۱۸ و یمن در رتبهی ۱۹ قرار دارند.
عراق با قرار گرفتن در رتبهی ۲۰، تنها بالاتر از سوریه ایستاده است.
شایان ذکر است که رتبهبندی مؤسسهی هِنلی بر اساس دادههای انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (IATA) انجام میشود و معیار اصلی آن، تعداد کشورهایی است که شهروندان میتوانند بدون ویزا یا با دریافت ویزا در فرودگاه (Visa on Arrival) به آنها سفر کنند.