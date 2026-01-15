وزیر دفاع هلند وارد اربیل شد
تأکید بر تداوم حمایت از نیروهای پیشمرگه
وزیر دفاع هلند به منظور بازدید میدانی از نیروهای نظامی کشورش در اقلیم کوردستان و دیدار با مقامات بلندپایه، وارد پایتخت اقلیم کوردستان شد.
روبن برکلمانس، وزیر دفاع هلند، عصر روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، وارد اربیل شد و توسط سفین دزهای، مسئول ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان، مورد استقبال قرار گرفت.
ادارهی روابط خارجی دولت اقلیم کوردستان اعلام کرد که در دیدار میان سفین دزهای و وزیر دفاع هلند، بر اهمیت و ضرورت تحکیم هرچه بیشتر روابط دوجانبه میان اقلیم کوردستان و هلند تأکید شد.
سفین دزهای در این دیدار، ضمن قدردانی از مواضع دولت هلند، از حمایتهای مستمر این کشور در تمامی مراحل، بهویژه در زمینه یاریرسانی به نیروهای پیشمرگه در نبرد علیه تروریستهای داعش، تشکر کرد.
طبق برنامه اعلامشده، قرار است وزیر دفاع هلند در ادامه سفر خود و در روزهای پایانی این هفته، از نیروهای نظامی کشورش که در اقلیم کوردستان مستقر هستند، بازدید به عمل آورد.