مخالفت چارچوب هماهنگی با استفاده از خاک عراق علیه همسایگان
چارچوب هماهنگی شیعیان بر مخالفت قاطع خود با تبدیل عراق به سکویی برای حمله به سایر کشورها تأکید کرد
چارچوب هماهنگی عراق، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای رسمی اعلام کرد که بر اساس مسئولیت ملی، هرگونه استفاده از خاک عراق بهعنوان نقطه آغاز حمله به هر کشوری، بهویژه جمهوری اسلامی ایران را بهشدت رد میکند.
در این بیانیه آمده است که چنین اقداماتی نقض آشکار حاکمیت عراق محسوب میشود و کشور را درگیر منازعاتی میکند که هیچ خدمتی به امنیت عراق نمیکند و در راستای منافع ملت نیست.
چارچوب هماهنگی با اشاره به وضعیت حساس منطقه و چالشهای اقتصادی ناشی از نوسانات قیمت نفت، هشدار داد که منطقه تحمل درگیری نظامی جدیدی را ندارد و این امر تهدیدی جدی برای ثبات منطقهای ایجاد خواهد کرد. این جریان سیاسی همچنین بر حمایت کامل خود از راهکارهای دیپلماتیک برای حل بحرانها تأکید کرد.
در تحولی دیگر، رئیسجمهور آمریکا ساعات پایانی شب گذشته در کنفرانسی خبری در کاخ سفید اعلام کرد که کشتارها در ایران متوقف شده است و ایران برنامهای برای اعدام افراد یا گروههای دیگر در آینده ندارد.
همزمان، روزنامه «وال استریت ژورنال» در شماره امروز خود نوشت که رئیسجمهور آمریکا از حمله نظامی به ایران منصرف شده است. به نوشته این روزنامه، معاون رئیسجمهور و وزیر خارجه آمریکا گزینههای متعددی را برای تعامل با ایران به رئیسجمهور آمریکا ارائه کردهاند که گزینه نظامی در میان آنها قرار ندارد.