فؤاد حسین و همتای عمانی‌اش در گفتگویی تلفنی بر لزوم دور نگه داشتن منطقه از درگیری‌های جدید تأکید کردند

3 ساعت پیش

فؤاد حسین، وزیر خارجه‌ی عراق و بدر البوسعیدی، وزیر خارجه‌ی سلطنت عمان، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، طی تماسی تلفنی بر اهمیت حفظ امنیت و ثبات در خاورمیانه تأکید ورزیدند.

وزیر خارجه عراق در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که در این گفتگو، علاوه بر بررسی روابط دوجانبه، در خصوص نتایج سفر اخیر البوسعیدی به ایران و تحولات داخلی آن کشور گفتگو شد.

بررسی آخرین تحولات یمن و تشریح روند تشکیل دولت جدید عراق برای طرف عمانی، از دیگر محورهای این گفتگو بود. طرفین ضمن تأکید بر ضرورت اجتناب از تنش‌های جدید، توافق نظر داشتند که بحران یمن باید از طریق گفتگو و مذاکرات مسالمت‌آمیز حل‌وفصل شود.