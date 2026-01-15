فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق: اجازهی تبدیل کشورمان به میدان تسویهحساب درگیریها را نمیدهیم
عراق اجازهی کشاندن به میان آشوبها و درگیریها را نمیدهد
سخنگوی رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق اعلام کرد که بغداد اجازهی استفاده از خاک، آسمان و مرزهای آبی این کشور را برای حمله به هیچیک از کشورهای همسایه نخواهد داد و کشاندن عراق به میان آشوبها و درگیریها، خدمتی به منافع مردم این کشور نمیکند.
صباح نعمان، سخنگوی رسمی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴ شمسی)، در خصوص موضع نیروهای عراقی و وضعیت منطقه بیانیهای منتشر کرد. وی در این بیانیه اشاره کرد که دولت عراق از تمام طرفها درخواست میکند تا خویشتنداری کنند و به زبان مذاکره و گفتگو روی آورند.
این بیانیه که در وبسایت رسانهی رسمی دولت عراق (واع) منتشر شده، تصریح میکند که تحولات سریع منطقه و تشدید تهدیدها، بر امنیت و ثبات منطقه تأثیرگذار است؛ از اینرو جمهوری عراق بر موضع تغییرناپذیر خود تأکید میورزد و استفاده از خاک، آسمان و قلمرو آبی خود را بهعنوان میدانی برای هرگونه اقدام نظامی علیه هر کشوری رد میکند.
وی همچنین تأکید کرد که این موضع بر اساس قانون اساسی عراق و سیاست دولت فدرال مبنی بر احترام به حاکمیت کشور و عدم مداخله در امور داخلی عراق استوار است.
سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در ادامه میگوید: «عراق بهطور کامل متعهد است که اجازه ندهد خاکش به میدانی برای تهدید امنیت و ثبات هر یک از کشورهای همسایه یا منطقه تبدیل شود، یا اینکه عراق به درگیریهایی کشانده شود که منافع مردمش را تأمین نمیکند.»
نعمان همچنین اعلام کرد که دولت عراق درخواست خود را تکرار میکند تا همهی طرفها خویشتنداری نشان دهند و مذاکره و گفتگو را در اولویت قرار دهند تا اختلافات را از طریق دیپلماسی و صلح حلوفصل کنند؛ امری که با قوانین بینالمللی و منشور سازمان ملل متحد همخوانی دارد و موجب میشود منطقه از تنش و بیثباتی بیشتر محفوظ بماند.