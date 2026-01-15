سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه تأکید کرد که امنیت و حفاظت از شهروندان باید تأمین شود

2 ساعت پیش

ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه، روز پنجشنبه، ۱۵ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، در پاسخ به پرسش خبرنگار کوردستان۲۴ گفت: «کشور روسیه با نگرانی به اخباری می‌نگرد که حاکی از کشته و زخمی‌شدن شهروندان غیرنظامی در محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود است.» زاخارووا خاطرنشان کرد که حملات صورت‌گرفته در حلب به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ی روسیه با اشاره به اینکه مسکو به‌دقت وضعیت را زیر نظر دارد، افزود: «از ابتدای ماه جاری، وضعیت در شهر حلب دچار تنش جدی شده است و درگیری‌های نظامی میان ارتش عربی سوریه و نیروهای امنیت داخلی حلب در هر دو محله‌ی اشرفیه و شیخ مقصود روی داده است.»

وی هم‌زمان تأکید کرد که تأمین امنیت و حفاظت لازم برای شهروندان غیرنظامی در حلب امری حیاتی است و افزود: «بی‌شک همان‌طور که پیش‌تر گفتم، این حملات غیرقابل‌قبول است.»

زاخارووا تصریح کرد که برقراری صلح و ثبات در سوریه تنها از طریق مذاکرات گسترده امکان‌پذیر است؛ به‌گونه‌ای که بر پیمان ملی تأکید شود و حقوق و مطالبات تمام اقوام و نژادهای جامعه‌ی سوریه به‌طور کامل محفوظ و تضمین گردد.

شایان ذکر است که شامگاه ۱۰ ژانویه‌ی ۲۰۲۶ (۲۰ دی ۱۴۰۴ شمسی)، ارتش عربی سوریه به دستور احمد شرع، حمله‌ی نظامی به دو محله‌ی کوردستانی «اشرفیه و شیخ مقصود» در حلب را آغاز کرد. ارتش سوریه به‌صورت کور و با استفاده از سلاح‌های سنگین و تانک، این دو محله‌ی کوردستانی را بمباران کرد که در نتیجه‌ی آن حدود ۱۵۰ هزار شهروند ساکن این مناطق آواره شدند. همچنین یک منبع در هلال‌احمر کوردی در غرب کوردستان(سوریه) به وب‌سایت کوردستان۲۴ اعلام کرد که در پی بمباران‌های مداوم نیروهای شرع، تاکنون ۲۱۶ شهروند غیرنظامی جان باخته و ۱۰۰ تن دیگر مجروح شده‌اند.