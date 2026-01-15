تکذیب ادعای دمشق توسط نیروهای دموکراتیک سوریه

هسد: عامل مسدود شدن مسیر ساکنان «دیر حافر»، بمباران‌های ارتش سوریه است

1 ساعت پیش

نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) ضمن رد قاطعانه اتهامات وزارت دفاع سوریه مبنی بر ممانعت از خروج ساکنان منطقه «دیر حافر»، تأکید کردند که علت اصلی توقف تردد شهروندان، بمباران‌ها و انسداد گذرگاه‌ها توسط خود دولت سوریه است.

روز پنج‌شنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند: «نیروهای ما ادعاها و اتهامات منتشر شده از سوی وزارت دفاع دولت سوریه را که مدعی جلوگیری از خروج شهروندان غیرنظامی از شهر دیر حافر هستند، به شدت رد می‌کنند.»

در این بیانیه تصریح شده است که توقف تردد شهروندان و موانع پیش روی آنان، نتیجه مستقیم تحولات نظامی خطرناک، تجمیع نیروها و بمباران‌های مداومی است که توسط گروه‌ها و نیروهای وابسته به دولت سوریه انجام می‌شود.

هسد در ادامه می‌افزاید: «خود دولت سوریه در تاریخ ۶ ژانویه امسال (۱۶ دی ۱۴۰۴) رسماً اعتراف کرد که تمامی گذرگاه‌های خود با مناطق شمال و شرق سوریه را بسته است؛ امری که بی‌پایه بودن ادعاهای کنونی آنان را اثبات می‌کند.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که هرگونه کوچ اجباری شهروندان تحت تهدید زور توسط ارتش عربی سوریه، بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو و اساسنامه رم، به عنوان جنایت جنگی شناخته می‌شود. این اسناد بین‌المللی به وضوح هدف قرار دادن غیرنظامیان، ایجاد رعب و وحشت در میان آنان و هر اقدامی با هدف کوچ اجباری را ممنوع و جرم‌انگاری می‌کنند.

هسد در این بیانیه از جامعه‌ی بین‌المللی، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری درخواست کرد تا سیاست‌های دولت سوریه را به شدت محکوم کنند. آنان همچنین هشدار دادند که این سیاست‌های دولت، منجر به آوارگی بیش از ۱۷۰ هزار شهروند غیرنظامی و وقوع یک فاجعه انسانی خواهد شد.

در پایان بیانیه، از ایستادگی ساکنان منطقه قدردانی شده و آمده است: «امروز مردم دیر حافر ثابت کردند که دست از خاک و خانه‌ی خود نمی‌کشند و هیچ طرفی نمی‌تواند با زور و فشار نظامی، حق ماندن را از آنان سلب کند.»