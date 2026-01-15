وزارت دفاع ترکیه بر امنیت کامل مرز ۵۶۰ کیلومتری با ایران تأکید کرد

وزارت دفاع ترکیه از استقرار نیرو در ۵۶۰ کیلومتر مرز مشترک با ایران خبر داد

وزارت دفاع ترکیه روز پنج‌شنبه، ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۵ دی ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در خط مرزی با ایران، عملیات نصب ۲۰۳ برج الکترو-اپتیک، ۴۳ برج آسانسوردار، احداث ۳۸۰ کیلومتر دیوار بتنی و حفر ۵۵۳ کیلومتر خندق به پایان رسیده است.

وزارت دفاع ترکیه در خصوص آخرین وضعیت سوریه اظهار داشت: «تأکید می‌کنیم که امنیت سوریه را از امنیت خود جدا نمی‌دانیم و در چارچوب اصل یک دولت، یک ارتش و بر اساس یکپارچگی خاک و وحدت سوریه، در صورت درخواست، برای هرگونه مقابله‌ای از آنان پشتیبانی خواهیم کرد.»

این وزارتخانه درباره تحولات مرتبط با ایران افزود: «امنیت مرزهای مشترک با ایران به طول ۵۶۰ کیلومتر برقرار است و سربازان مرزبانی به صورت ۲۴ ساعته در حال انجام وظیفه هستند.»

همچنین در خصوص سقوط هواپیمای نوع C-130 در مرز آذربایجان و گرجستان، وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد که تحقیقات فنی و تحلیل‌های مرتبط با علت سقوط این هواپیما با دقت در حال انجام است.