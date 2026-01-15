هاوری کمال: در اقلیم کوردستان گذرگاه مرزی غیر رسمی وجود ندارد

2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – هاوری کمال، مشاور حقوقی در وزارت دارایی اقلیم کوردستان، در مصاحبه با کوردستان۲۴ گفت که اظهارات عمر وائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق، در خصوص وجود گذرگاه‌های غیر رسمی در اقلیم کوردستان را رد کرد و گفت که این اظهارات نادرست هستند و تمام‌ گذرگاه‌های مورد استفاده برای مبادلات بازرگانی در اقلیم کوردستان، گذرگاه رسمی هستند.

او گفت که وائلی با بیان این اظهارات تصویری مخدوش ارایه می‌کند، «ما بارها به آنها گفته‌ایم که برای بازدید از گذرگاه‌ها به اقلیم کوردستان بیایند و ببینند که در چارچوب نظام اداری فعالیت می‌کنند.»

وی از گذرگاه‌های پرویزخان، باشماخ، ابراهیم خلیل و حاجی عمران به عنوان گذرگاهای رسمی معروف اقلیم کوردستان نام برد و توضیح داد که گذرگاه‌های دیگری همچون کیله و قلادزی، توسط دولت اقلیم کوردستان به طور رسمی افتتاح شده‌اند و معیشت مردم مناطق را تامین می‌کنند و فاصله بسیاری با گذرگاه‌های حاجی عمران و باشماخ دارند و مردم مناطق برای تردد از آن گذرگاه‌ها استفاده می‌کنند.

هاوری کمال به تعدادی دیگر از گذرگاه‌های مرزی اقلیم کوردستان اشاره کرد که در آنها مبادلات بازرگانی انجام می‌شود و رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق آنها را غیر رسمی می‌داند، همچون گذرگاه‌های (شوشمی، سیران بند، سرزیر، ‌زیت و پیشخابور) که در اقلیم کوردستان گذرگاه رسمی هستند و همه آنها بر رونق مبادلات بازرگانی بین اقلیم کوردستان و شرق و شمال و غرب کوردستان تاثیر قابل توجهی دارند.

مشاور حقوقی وزارت دارایی، تاکید کرد:«نمی‌توان تمام این گذرگاه‌های مرزی را بست تا آقای وائلی از ما راضی شود.»

عمر وائلی، رئیس سازمان گذرگاه‌های مرزی عراق در روز ۱۱ ماه میلادی جاری، در یک نشست مجلس نمایندگان، بدون حضور نماینده دولت اقلیم کوردستان در آن نشست، اعلام کرده بود که در اقلیم کوردستان، گذرگاه‌های غیرقانونی وجود دارند.

وزارت دارایی اقلیم کوردستان با انتشار بیانیه‌ای شدیدالحن، اظهارات وائلی را تکذیب کرد.

ب.ن