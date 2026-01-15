وزارت آموزش و پرورش: در سال ۲۰۲۵ اقدامات بزرگی برای دیجیتالی کردن آموزش در مدارس انجام شده است

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – وزارت آموزش و پرورش دولت اقلیم کوردستان، گزارش سالانه فعالیت‌ کاری خود در سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد و در آن پیشرفت‌های چشمگیر در بخش‌های مختلف را مورد توجه قرار داد.

بر پایه گزارش، در حال حاضر یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۵۷۲ دانش‌آموز در بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مدرسه دولتی و غیردولتی، مشغول به تحصیل هستند. همچنین در چارچوب تلاش‌های دولت برای کاهش میزان ترک تحصیل، تنها در سال ۲۰۲۵ هشت هزار و ۸۳۶ دانش‌آموز برای ادامه تحصیل به مدارس باز گشته‌اند. به این ترتیب در دوره کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان در مجموع ۴۲ هزار و ۱۰۷ دانش‌آموز برای ادامه تحصیل به مدارس باز گشته‌اند.

در گزارش آمده است که وزارت آموزش و پرورش در زمینه دیجیتالی کردن آموزش و به‌کارگیری هوش مصنوعی طرح‌های مهمی را اجرا کرده است، از جمله تسریع روند ترجمه مدارک به زبان‌های انگلیسی و عربی که در مدت شش دقیقه انجام می‌شود. همچنین اپلیکیشن (ای - ارزیابی) فعال شده است که والدین می‌توانند از طریق آن به طور مستقیم، از نمره‌ها، جدول برنامه درسی، تکالیف خانگی و ارزیابی سطح آموزش فرزندان خود اطلاع پیدا کنند.

علاوه بر این (پلتفرم دیجیتالی مدرسه من) به زبان‌های کوردی و انگلیسی و با استفاده از هوش مصنوعی، روند آموزش را پیشرفته‌تر کرده است.

در خصوص ساختمان‌های ویژه آموزش نیز گزارش تاکید کرده است که ۳۰ ساختمان جدید ساخته شده و ۳۰ ساختمان دیگر در دست احداث هستند.

همچنین به طرح مشترک با آژانس کایکای کره‌ای اشاره کرده است که با هزینه ۱۲ میلیون دلار اجرا می‌شود و شامل یک مجتمع آموزشی و مرکز تربیت معلم می‌شود که سنگ بنای آن گذاشته شده است. ۴۳ ساختمان مدارس هم توسط وزارتخانه و سازمان‌هایی همچون (کوردستان فاوندیشن و کایکا و روانگه) نوسازی شده‌اند. در زمینه فن‌آوری نیز با هزینه ۴۳۰ میلیون دینار ۲۰۰ وایت بورد هوشمند برای مدارس تامین شده است.

وزارت آموزش و پرورش در بخش انرژی و حفاظت از محیط زیست هم سیستم انرژی خورشیدی برای ۳۲ مدرسه تامین کرده است که ۲۵ سیستم توسط بنیاد خیریه بارزانی و هفت سیستم هم توسط یونیسف نصب شده‌اند. در ۱۰۰ مدرسه هم در چارچوب اقدامات برای حفاظت از محیط زیست کارزار کاشت نهال زیتون با حمایت اتحادیه اروپا راه‌اندازی شده است که در بهبود فضای آموزشی تاثیرگذار است.

وزارت آموزش و پرورش، برای سال تحصیلی ۲۰۲۵ – ۲۰۲۶ بیش از ۲۲ میلیون کتاب درسی با کیفیت بالا چاپ کرده و در ۲۲ کتاب هم تغییرات علمی انجام داده است. همچنین اهمیت بسیاری به تحصیل به زبان کوردی در خارج از میهن داده است، به طوریکه دو هزار و ۵۰۰ هم‌میهن در دوره‌های آموزشی آنلاین زبان کوردی شرکت کرده‌اند و هشت هزار و ۵۰۰ کتاب کوردی برای مدارس خارج از میهن تامین شده است.

اصلاحات و توسعه انجام شده در بخش آموزش و پرورش در چارچوب برنامه راهبردی کابینه نهم دولت اقلیم کوردستان انجام شده و در راستای به‌روز کردن روند تحصیل و ایجاد فضای مناسب برای دانش‌آموزان بوده است. وزارت آموزش و پرورش با توسعه زیرساخت آموزشی و دیجیتالی کردن خدمات تلاش کرده است که کیفیت آموزش را ارتقا دهد و روابط بین مدارس و خانواده‌ها را تحکیم کند و در نتیجه یک نسل ماهر و آشنا به فن‌آوری معاصر، تربیت کند.

