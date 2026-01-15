13 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، می‌گوید که با همه طرف‌ها در سوریه در تماس مستمر هستند، تا از گسترش تنش جلوگیری کنند و اوضاع را آرام کنند.

تام باراک، امروز جمعه ۱۶ ژانویه، در شبکه اجتماعی ایکس پیام کوتاهی در خصوص درگیری و تنش بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش عربی سوریه منتشر کرد و نوشت: آمریکا با همه طرف‌ها در سوریه در تماس مستمر است.

وی افزود که آمریکا به طور مستمر و به مرور زمان تلاش می‌کند تا از راه گفت‌وگو، تنش بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک را متوقف و اوضاع را آرام کند.

انتشار پیام تام باراک، پس از اظهارات تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با کوردستان۲۴ در روز پنجشنبه می‌آید، که اعلام کرد تام باراک را مامور کرده‌اند تا تلاش‌ها برای تسهیل روند مذاکرات بین دولت سوریه و نیروهای سوریه دموکراتیک را تشدید کند.

پس از تصرف محله‌های اشرفیه و شیخ مقصود در مرکز شهر حلب، در حال حاضر درگیری بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش عربی سوریه در مناطق دیرحافر و مسکن در غرب رودخانه فرات، ادامه دارد.

نیروهای سوریه دموکراتیک، دولت سوریه را به نقض توافق ۱ آوریل ۲۰۲۵ متهم می‌کند. بر پایه آن توافق نیروهای سوریه دموکراتیک، نظامیان خود را از محله‌های کوردنشین حلب (اشرفیه و شیخ مقصود) خارج کرد و نیروی آسایش جایگزین کرد، اما با شکست توافق برای ادغام نظامیان نیروهای سوریه دموکراتیک در ارتش عربی سوریه، در روز ۱۰ ماه میلادی جاری، ارتش عربی سوریه با گسیل بیش از ۴۰ هزار نظامی و استفاده از سلاح سنگین به محله‌های کوردنشین حلب حمله کرد و پس از پنج روز درگیری، این محله‌ها به تصرف نیروهای دمشق درآمدند.

