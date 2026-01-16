2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – یک هیئت بلندپایه دولت اقلیم کوردستان، به ریاست ریبر احمد، وزیر امور داخلی اقلیم در یک سفر رسمی وارد وین، پایتخت اتریش شد.

گزارشگر کوردستان۲۴ از وین گفت: هدف از این سفر بررسی توسعه روابط و امضای توافق رسمی در زمینه‌های امنیت، اقتصاد، بازرگانی و امور پناهندگان است. قرار است دیدار با مقامات اتریش در ساختمان وزارت کشور اتریش انجام شود.

بر پایه گزارش، قرار است که هیئت دولت اقلیم کوردستان، دیدارهایی مهم با مقامات بلندپایه اتریش، از جمله وزیر کشور انجام دهد.

گفت‌وگوها بر تقویت هماهنگی دوجانبه در زمینه‌های مختلف متمرکز خواهند بود. این سفر با سفرهای دیگر تفاوت دارد و در آن توافق در خصوص مسائل بررسی شده انجام می‌شود و موضوع‌های مورد توافق وارد مرحله اجرایی خواهند شد.

دعوت هیئت اقلیم کوردستان به وزارت کشور اتریش، نشان می‌دهد که آن کشور برای جایگاه اقلیم کوردستان اهمیت قائل است و دو طرف قصد دارند در این دیدارها بر هم‌پیمانی فی‌مابین تاکید کنند و سطح همکاری‌ها وارد مرحله پیشرفته‌تری شود.

اتریش در سال‌های گذشته در چارچوب ائتلاف بین‌المللی ضد داعش ایفای نقش کرده و یکی از حامیان اصلی نیروی پیشمرگ کوردستان بوده است. این کشور تعدادی مربی نظامی به اقلیم کوردستان فرستاده است تا در جنگ علیه داعش به نیروهای پیشمرگ آموزش نظامی ارایه دهند. این سابقه همکاری نظامی و امنیتی، مبنایی برای تقویت روابط فعلی بین اربیل و وین ایجاد کرده که در حال گسترش به عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی است.

ب.ن