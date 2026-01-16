فرستاده ویژه آمریکا به عراق: بیایید دوباره عراق را باشکوه کنیم

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – مارک ساوایا، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق، پس از دیدار با وزیر جنگ و یک مقام بلندپایه مبارزه با تروریسم کشورش، تصاویری منتشر کرد و نوشت:«بیایید دوباره عراق را باشکوه کنیم.»

مارک ساوایا، امروز جمعه ۱۶ ژانویه، در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت:« امروز، من در کاخ سفید با پیت هگست، وزیر جنگ و دکتر سباستین گورکا، مدیر مبارزه با تروریسم، جلسه‌ای برگزار کردم.»

ساوایا افزود:«ما توافق کردیم که موضوعات مورد بحث در سفر آینده من به عراق بررسی شوند، جایی که من با تصمیم‌گیرندگان واقعی، برای مقابله با وضعیت میدانی به نفع مردم عراق تعامل خواهم داشت.»

فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به عراق، در پایان پیام خود تاکید کرد:«بیایید دوباره عراق را باشکوه کنیم.»

Today, I finalized a meeting at the White House with Secretary of War Pete Hegseth and Dr. Sebastian Gorka, Director of Counterterrorism.



We agreed that the issues discussed will be addressed during my upcoming visit to Iraq, WHERE I WILL ENGAGE WITH THE RIGHT DECISION MAKERS to… pic.twitter.com/1ZXKDkcfUW — Mark Savaya (@Mark_Savaya) January 15, 2026

به گفته منابعی از کاخ سفید، قرار است ساوایا در آینده نزدیک به عراق و سپس به اقلیم کوردستان سفر کند. گفته می‌شود هدف از این سفر انجام دیدار‌هایی برای ارایه نقشه‌راه دولت آمریکا برای تشکیل دولت‌های عراق فدرال و اقلیم کوردستان و توضیح پیام رئیس‌جمهور آمریکا برای مقامات عراق و اقلیم کوردستان، است.

