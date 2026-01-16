13 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – گرهارد کارنر، وزیر کشور اتریش، نتایج گفت‌وگو با ریبر احمد، وزیر امور داخلی دولت اقلیم کوردستان در شهر وین را بسیار پرثمر و مهم توصیف کرد.

او گفت که دو طرف در خصوص توسعه فعالیت‌های میدانی با هدف مبارزه با چالش‌های امنیتی که برای منطقه و جهان خطرآفرین هستند، به تفاهم رسیده‌اند.

وزیر کشور اتریش به کوردستان۲۴ گفت: با هیئت دولت اقلیم کوردستان درباره مسائل راهبردی گفت‌وگو کردیم که مهم‌ترین آن انهدام باندهای قاچاق انسان و ریشه‌کن کردن قاچاق مواد مخدر بود.

وی افزود: این دیدار تداوم روابط مستمر بین دو طرف است، به خصوص پس از نشستی که در ماه مارس سال گذشته در شهر لندن برگزار شد.

کارنر توضیح داد: شرایط فعلی خاورمیانه بخشی از محورهای اصلی گفت‌وگو بود و بر ضرورت کار مشترک برای حفظ ثبات تاکید کردیم.

او تاکید کرد: دولت اتریش به طور رسمی با دولت اقلیم کوردستان برای در پیش گرفتن روش‌های جدید رویارویی با خطرات تعامل می‌کند، زیرا دو طرف توافق نظر دارند که رفع چالش‌ها به هماهنگی فشرده و تبادل اطلاعات بیشتر نیاز دارد.

وزیر کشور اتریش، گفت: گفت‌وگوها بسیار دقیق و مفصل بودند و هدف اصلی از آن تشکیل یک جبهه مشترک علیه قاچاقچیان انسان و مواد مخدر بود که در راستای تامین امنیت بین‌المللی و حفظ شهروندان دو طرف است.

ب.ن