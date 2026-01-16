اخبار

شیخموس احمد: طرف‌هایی که به نیروهای سوریه دموکراتیک حمله می‌کنند به افکار افراطگرایانه داعش اعتقاد دارند

شیخموس احمد، سرپرست اردوگاه‌های غرب کوردستان
شیخموس احمد، سرپرست اردوگاه‌های غرب کوردستان
خاورمیانه تنش در سوریه داعش در سوریە

اربیل (کوردستان۲۴) – سرپرست اردوگاه‌های غرب کوردستان از خطر ظهور مجدد داعش هشدار داد و می‌گوید طرف‌هایی که به نیروهای سوریه دموکراتیک حمله می‌کنند به افکار افراطگرایانه داعش اعتقاد دارند و هیچ اعتقادی به دموکراسی ندارند.

شیخموس احمد، سرپرست اردوگاه‌های غرب کوردستان، امروز جمعه ۱۶ ژانویه، در مصاحبه با کوردستان۲۴، گفت:«افرادی که به نیروهای سوریه دموکراتیک حمله می‌کنند، بر مبنای عقاید سازمان تروریستی داعش عمل می‌کنند. آنها می‌خواهند تنها افراط‌گرایان در سوریه حکومت کنند و هیچ اعتقادی به همزیستی مسالمت‌آمیز و دموکراسی ندارند.»

در خصوص ابعاد و پیامدهای این خطر هم توضیح داد که داعش فقط برای سوریه و غرب کوردستان خطرناک نیست، بلکه یک خطر واقعی برای عراق و اقلیم کوردستان نیز هست. این گروه‌ها همان راهبرد و روش داعش را در پیش گرفته‌اند.

شیخموس احمد گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار جنگجوی داعش در زندان‌های شمال و شرق سوریه هستند، که بخشی از آنها خارجی و عراقی هستند.

وی افزود: این جنگجویان سال‌هاست که در انتظار فرصتی برای فرار هستند و بی‌شک خروج آنها از زندان خطر بزرگی برای سراسر منطقه ایجاد خواهد کرد.

سرپرست اردوگاه‌‌های غرب کوردستان، در ادامه گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک بارها هشدار داده ‌است که داعش در بیابان‌های سوریه در حال تجدید قوا است و تحت عناوین مختلف و در لوای «قبایل مسلح» تحرکات تروریستی دارد و برای شکستن زندان‌‌ها و اردوگاه‌ها تلاش می‌کند.

او موضع جامعه بین‌الملل در این رابطه را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان ملل متحد و در راس همه آمریکا، بسیار خوب از جزئیات اوضاع و خطراتی که منطقه را تهدید می‌کنند آگاه هستند.

ب.ن 

 
Kurdistan24 ,