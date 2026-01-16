2 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – سرپرست اردوگاه‌های غرب کوردستان از خطر ظهور مجدد داعش هشدار داد و می‌گوید طرف‌هایی که به نیروهای سوریه دموکراتیک حمله می‌کنند به افکار افراطگرایانه داعش اعتقاد دارند و هیچ اعتقادی به دموکراسی ندارند.

شیخموس احمد، سرپرست اردوگاه‌های غرب کوردستان، امروز جمعه ۱۶ ژانویه، در مصاحبه با کوردستان۲۴، گفت:«افرادی که به نیروهای سوریه دموکراتیک حمله می‌کنند، بر مبنای عقاید سازمان تروریستی داعش عمل می‌کنند. آنها می‌خواهند تنها افراط‌گرایان در سوریه حکومت کنند و هیچ اعتقادی به همزیستی مسالمت‌آمیز و دموکراسی ندارند.»

در خصوص ابعاد و پیامدهای این خطر هم توضیح داد که داعش فقط برای سوریه و غرب کوردستان خطرناک نیست، بلکه یک خطر واقعی برای عراق و اقلیم کوردستان نیز هست. این گروه‌ها همان راهبرد و روش داعش را در پیش گرفته‌اند.

شیخموس احمد گفت: در حال حاضر حدود ۱۰ هزار جنگجوی داعش در زندان‌های شمال و شرق سوریه هستند، که بخشی از آنها خارجی و عراقی هستند.

وی افزود: این جنگجویان سال‌هاست که در انتظار فرصتی برای فرار هستند و بی‌شک خروج آنها از زندان خطر بزرگی برای سراسر منطقه ایجاد خواهد کرد.

سرپرست اردوگاه‌‌های غرب کوردستان، در ادامه گفت: نیروهای سوریه دموکراتیک بارها هشدار داده ‌است که داعش در بیابان‌های سوریه در حال تجدید قوا است و تحت عناوین مختلف و در لوای «قبایل مسلح» تحرکات تروریستی دارد و برای شکستن زندان‌‌ها و اردوگاه‌ها تلاش می‌کند.

او موضع جامعه بین‌الملل در این رابطه را مورد توجه قرار داد و گفت: سازمان ملل متحد و در راس همه آمریکا، بسیار خوب از جزئیات اوضاع و خطراتی که منطقه را تهدید می‌کنند آگاه هستند.

ب.ن