برادر آیتالله سیستانی درگذشت
هادی حسینی سیستانی، پس از تحمل یک دوره بیماری در شهر قم درگذشت
هادی حسینی سیستانی، برادر مرجع شیعیان، آیتالله علی حسینی سیستانی، پس از مبارزهای طولانی با بیماری، روز جمعه در شهر قم در ایران درگذشت.
هادی سیستانی که یکی از شخصیتهای برجستهی شیعه و برادر کوچکتر مرجع شیعیان در عراق بود، قرار است مراسم تشییع و ترحیم وی در زمانی نزدیک اعلام شود.
درگذشت هادی سیستانی در محافل دینی و سیاسی عراق بازتاب گستردهای داشته است؛ از همین رو عبداللطیف جمال رشید، رئیسجمهور عراق، در پیام تسلیتی خطاب به مرجع شیعیان گفت که هادی سیستانی تمام زندگی خود را وقف خدمت به دین و علم کرده بود. رئیسجمهور عراق تأکید کرد که آن مرحوم نزد مراجع بزرگ تلمذ کرده و توانسته بود که اثر علمی ماندگاری در مراکز دینی و حوزوی از خود بر جای بگذارد.
همزمان، عمار حکیم، رئیس ائتلاف نیروهای دولت، همدردی عمیق خود را با مرجع عالیقدر و خانوادهی آن مرحوم ابراز داشت. نامبرده در پیام خود اشاره کرد که حوزهی علمیه یکی از چهرههای شاخص خود را از دست داده است.