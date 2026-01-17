فرماندهی ارشد کتائب حزبالله: برای حمله به منافع آمریکا آمادگی داریم
اعلام آمادگی حزبالله عراق برای هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در صورت حمله به ایران
یک فرماندهی ارشد حزبالله عراق اعلام کرده است که موشکها و پهپادهای خود را برای حمله به پایگاههای نظامی آمریکا در عراق و منطقه، در صورت حملهی آمریکا به ایران، آماده کردهاند.
روز جمعه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، ابوطالب سعیدی، فرماندهی نظامی در حزبالله عراق، به خبرگزاری «شفق» اعلام کرد که حزبالله عراق خود را بخشی از درگیری میان آمریکا و ایران میداند، بنابراین بیطرف نخواهند ماند و برای هدف قرار دادن پایگاههای نظامی آمریکا در عراق آمادگی دارند.
وی همچنین اشاره کرد که در جنگ ۱۲ روزهی میان آمریکا و اسرائیل با ایران، از سوی مقامات ایران دستور داشتند که هیچ واکنشی نشان ندهند، اما این بار شرایط متفاوت است.
سعیدی تأکید کرد: «آمادگی در سطح بالایی قرار دارد و قطعاً اگر آمریکا حملهای علیه ایران انجام دهد، پایگاههای نظامی آن کشور در عراق و کشورهای همسایه را با موشک و پهپاد هدف قرار میدهند.»
سخنان این فرماندهی نظامی حزبالله عراق در حالی بیان شد که صدها عراقی از جریانهای مختلف و دیگر گروههای مردمی، روز جمعه در برابر سفارت ایران در بغداد، بهمنظور ابراز حمایت خود از ایران در برابر تهدیدات رئیسجمهور آمریکا علیه ایران، تجمع اعتراضی برگزار کردند.