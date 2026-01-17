عضو ائتلاف عزم: اطلاعی از نام نامزد نخستوزیر عراق نداریم
اهل سنت رسما از نامزد نهایی نخستوزیری عراق اظهار بیاطلاعی کرد
یکی از اعضای ائتلاف عزم اعلام کرده است که نام نامزد نخستوزیری تاکنون بهصورت رسمی از سوی چارچوب هماهنگی به شورای سیاسی میهنی نرسیده است.
نجات طایی، عضو ائتلاف عزم روز جمعه، ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، گفت که نیروهای سنی تا ۹۰ درصد گزینههای خود را در خصوص مشارکت در دولت آیندهی عراق نهایی کردهاند، اما چارچوب هماهنگی تاکنون بهصورت رسمی نام نامزد نخستوزیری را نهایی نکرده است.
وی افزود که شورای سیاسی میهنی که نمایندگی نیروهای سنی را بر عهده دارد، با تکیه بر اطلاعات رسمی با مسئلهی تعیین نخستوزیر تعامل میکند، نه از طریق اطلاعات رسانهها.
طایی تأکید کرده است که هیچ تأییدیهای از سوی چارچوب هماهنگی مبنی بر اینکه شخص مشخصی را برای پست نخستوزیری تعیین کرده باشند، وجود ندارد؛ بنابراین نشانههای موجود حاکی از آن است که چارچوب هماهنگی احتمالاً پیش از نهایی شدن رأیگیری برای پست ریاستجمهوری، نامزد نهایی خود را اعلام خواهد کرد.
این اظهارات نجات طایی، عضو ائتلاف عزم، پس از آن بیان میشود که روز دوشنبه، ۱۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۲ دی ۱۴۰۴)، رحیم عبودی، از رهبران جریان حکمت که یکی از تشکیلدهندگان چارچوب هماهنگی است، به کوردستان۲۴ اعلام کرد که محمد شیاع سودانی هنوز سند انصراف خود از نامزدی برای پست نخستوزیری را به چارچوب هماهنگی ارائه نکرده است و نامزدی نوری مالکی نیز نهایی نشده، زیرا در داخل چارچوب هماهنگی بر سر آن اختلاف وجود دارد.
عبودی همچنین میگوید: «اگر چارچوب هماهنگی بر سر نهایی کردن یک نامزد به اجماع نرسند، آنگاه با رأیگیری نامزد نخستوزیری را تعیین میکنند.»
همزمان، عبدالرحمن جزایری، چهرهی نزدیک به چارچوب هماهنگی به کوردستان۲۴ اعلام کرد که نوری مالکی نامزد نهایی نیست، زیرا جریان حکمت و عصائب اهلحق به نامزدی وی راضی نیستند؛ همچنین احتمالاً مرجعیت عالی شیعیان نیز نامزدی مالکی را قبول نمیکند، چرا که مرجعیت از این اصل که «آزموده را آزمودن خطاست» عقبنشینی نکرده است.
پیشتر یک منبع سیاسی آگاه به کوردستان۲۴ آشکار کرده بود که محمد شیاع سودانی در آخرین نشست چارچوب هماهنگی بهصورت رسمی از نامزدی برای پست نخستوزیری عراق کنارهگیری کرده و راه را برای نوری مالکی هموار ساخته است.