آمریکا شبکه ارتباطات نظامی عراق را گسترش میدهد
موافقت کاخ سفید با فروش ۱۱۰ میلیون دلار تجهیزات ماهوارهای برای امنیت دادههای نظامی در عراق
وبسایت «دیفنسپست» شنبه ۱۷ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۴)، گزارش داد که ایالات متحده آمریکا با فروش تجهیزات و ملزومات ویژه برای توسعه و تقویت شبکه ارتباطات ماهوارهای نظامی به عراق، به ارزش ۱۱۰ میلیون دلار موافقت کرده است. این تجهیزات شامل ایستگاههای ارتباطی، مودم، قطعات یدکی و پشتیبانی فنی بلندمدت میباشد.
پیشازاین نیز دولت آمریکا تجهیزات فنی مشابهی را به ارزش ۴۶ میلیون دلار به عراق فروخته بود. هدف از این قرارداد، تقویت توانایی عراق برای انتقال اطلاعات نظامی با سطح محرمانگی بسیار بالا میان نهادهای نظامی این کشور است.
شرکت ارتباطات «نتورک اینوویشنز» (Network Innovations) که دفتر مرکزی آن در مریلند قرار دارد، به عنوان پیمانکار اصلی این پروژه تعیین شده است. این بسته علاوه بر تجهیزات سختافزاری، شامل آموزش و پشتیبانی مهندسی نیز میباشد که توسط تیمهای دولت آمریکا و پیمانکاران به مدت پنج سال در داخل عراق اجرا خواهد شد.
تایید فروش این تجهیزات در چارچوب راهبردی گستردهتری از همکاریهای دفاعی میان آمریکا و عراق در ۲ سال گذشته قرار دارد؛ همکاریهایی که در قراردادهای اخیر بیشتر بر تداوم آموزش و نظارت دقیق متمرکز بوده است.