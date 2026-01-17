معاون رئیس جمهور آمریک خطاب به شرع: مشکلاتتان با کوردها را مسالمتآمیز حل کنید
معاون رئیسجمهور آمریکا نسبت به احتمال بازگشت تحریمها علیه سوریه هشدار داد
روزنامهی «وال استریت ژورنال» به نقل از دو منبع عالیرتبه در کاخ سفید گزارش داد که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در تماسی تلفنی با احمد شرع، رئیس دولت انتقالی سوریه، گفتگو کرده است.
در این تماس تلفنی، ونس از شرع خواسته است تا به تنشها پایان دهد و مشکلات موجود با کوردها را به شیوهای مسالمتآمیز حلوفصل کند. بر اساس گزارش این منابع، معاون رئیسجمهور آمریکا به احمد شرع هشدار داده است که تداوم تنشها با کوردها و آوارگی بیشتر مردم، ممکن است دولت آمریکا را ناچار سازد تا بار دیگر گزینهی اعمال تحریمها علیه سوریه را بررسی کند.
این گفتگوی تلفنی در شرایطی انجام میشود که طی روزهای گذشته، تنش و درگیری میان نیروهای دولت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در چندین منطقه، بهویژه در حومه حلب، افزایش یافته بود.
از سوی دیگر، در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۶ (۲۶ دی ۱۴۰۴)، تام باراک، فرستادهی ویژهی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه، اعلام کرد که ایالات متحده با جدیت در حال پیگیری موضوع است. هدف واشنتن این است که هسد و دولت دمشق تنشها را کنار گذاشته و به گفتگوهای ویژه برای ادغام نیروهایشان بازگردند. باراک تاکید کرد که واشنتن «شب و روز» برای آرامکردن اوضاع و بازگرداندن طرفین به میز مذاکره تلاش میکند.
شایان ذکر است پس از سقوط رژیم بشار اسد در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، دولت جدید سوریه به ریاست احمد شرع و نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) در ۱۰ مارس ۲۰۲۵ (۲۰ اسفند ۱۴۰۳)، توافقنامهای را برای ادغام نیروهای هسد با ارتش سوریه امضا کردند؛ اما اجرای این توافق با موانعی روبرو شد و طرفین یکدیگر را به نقض بندهای آن متهم کردند.